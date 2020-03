Σχολείο στη Κύπρο λειτουργεί πλέον “εξ’αποστάσεως” μέσω της πλατφόρμας της Microsoft

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Junior and Senior School συνεχίζει τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολείων με εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας Microsoft που διαθέτει.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την εμφάνιση πρόσθετων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, το σχολείο The Junior and Senior School, με την ιδιότητά του ως Microsoft Showcase School, του διεθνούς δικτύου σχολείων που αναγνωρίζονται για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και λύσεων τεχνολογίας στην εκπαίδευση, έχει προχωρήσει στην παροχή εξ αποστάσεως μαθημάτων στους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.

“Tο Junior and Senior School είναι ένα από τα δύο επίσημα αναγνωρισμένα Microsoft Showcase Schools στην Κύπρο και ως τέτοιο, κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολείων που ανακοινώθηκε από το ΥΠΠΝ λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προσφέρουμε εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, με διαδικτυακή διδασκαλία και με συνεχή στήριξη όλων των μαθητών μας στη δευτεροβάθμια (1η – 7η γυμνασίου) και των τελευταίων δύο τάξεων της πρωτοβάθμιας βαθμίδας (5η και 6η δημοτικού) του σχολείου μας» δήλωσε η κα. Deborah Duncan, διευθύντρια του σχολείου. “Θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης του σχολείου μας, το οποίο είχαμε ήδη αναπτύξει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, το σχολείο έχει αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέσα από την πλατφόρμα Microsoft για εξ αποστάσεως μάθηση, τα οποία και μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση στο The Junior and Senior School, μέσω των καινοτόμων mobile και cloud τεχνολογιών της Microsoft. Παρόμοιες προσεγγίσεις με χρήση τεχνολογιών και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ακολουθούνταν στο σχολείο μας και πριν τις προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού για μαθητές μας που για άλλους λόγους απουσίαζαν κατά καιρούς από το σχολείο προς αποφυγή δημιουργίας κενών στη μαθησιακή διαδικασία».

Χρησιμοποιοώντας τα εργαλεία της Microsoft για εξ αποστάσεως διδασκαλία

Μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams, οι εκπαιδευτικοί του The Junior and Senior School είναι σε θέση να οργανώνουν διαδραστικά μαθήματα με τα παιδιά στις προκαθορισμένες διδακτικές τους ώρες και να μοιράζονται διδακτικά υλικά και άλλες πηγές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ανατίθεται κατ’ οίκον εργασία, η οποία διορθώνεται και επιστρέφεται με σχόλια ανατροφοδότησης. Οι εκπαιδευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης αποστέλλουν ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήματα εργασίες στους γονείς και παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους για περαιτέρω ενημέρωση.

“Όλο το προσωπικό του σχολείου από την 1η μέχρι την 13η τάξη έχουν ήδη τύχει σχετικής εκπαίδευσης για να χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους, οι οποίες και ήταν όλες ήδη σε χρήση στο πλαίσιο των μαθημάτων τους», δηλώνει ο Νικ Παφίτης, υπεύθυνος συντονιστής τεχνολογίας του σχολείου και Microsoft Fellow. Ο κ. Παφίτης συνεργάζεται εδώ και καιρό με την Microsoft και με το ΥΠΠΝ ως σύμβουλος σε θέματα υποστήριξης μαθητών δημοσίων σχολείων για πρόσβαση σε εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η συνεργασία είχε ήδη αρχίσει και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολείων της Κύπρου.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του σχολείου στα αγγλικά:

PRESS RELEASE

The Junior and Senior School operates remotely during the enforced school closure, through its Microsoft platform.

Following the latest developments around the Covid-19 virus outbreak in our country, The Junior and Senior School, as a Microsoft Showcase School, is able to offer remote teaching to its students.

“The Junior and Senior School is one of the two official Microsoft Showcase Schools in Cyprus and as such, during the enforced school closure due to the Covid-19 virus outbreak, we are offering online teaching and support to all of our senior and some of our primary students,” said Ms. Deborah Duncan, The Junior and Senior school’s Principal. “Following our emergency plan, that had previously been developed for crisis situations, the school is accelerating the use of the tools available by our Microsoft platform for distance learning that will allow us to deliver The Junior and Senior School’s high-quality education remotely.” Online teaching technology has been ongoing even before the outbreak to include pupils who were absent from school to avoid any gaps in their learning.

Using Microsoft tools for distance learning

Through the Microsoft Teams application, The Junior and Senior School’s teachers are able to have interactive lessons with students at their allotted lesson times and can share materials and resources. They can set homework and assignments and then mark and return them to the students with feedback. Primary staff are sending work to parents electronically on a regular basis, and communication with parents and frequent updates are sent electronically.

“All the school staff in Years 5-13 have previously received training using these methods and are already using them to deliver lessons” said Nick Pafitis, the school’s Microsoft Fellow. Nick Pafitis has been working with Microsoft and the Ministry of Education to advise them on how they can support pupils in public schools to access online resources. This had already taken place before the outbreak and the collaboration continues during the schools enforced closure.