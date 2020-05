Πρόεδρος: Η Κύπρος συνεισφέρει €200.000 στον ΠΟΥ στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωστοποίησε σήμερα τη δέσμευση της Κύπρου να συνεισφέρει €200.000 για τις προσπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης γράφει ότι η Κύπρος επικροτεί την πρωτοβουλία για την παγκόσμια αντίδραση κατά του κορωνοϊού.

«Όλες οι χώρες μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την πρόκληση» λέει και σημειώνει ότι σε αυτό το πνεύμα, η Κύπρος δεσμεύεται να προσφέρει €200.000 στον ΠΟΥ, ενισχύοντας τις προσπάθειές του να εμποδίσει την εξάπλωση του ιού.

#Cyprus 🇨🇾 applauds the Coronavirus #GlobalResponse initiative.

All countries together we can overcome this challenge.

In this spirit, Cyprus pledges €200,000 to the @WHO, reinforcing its efforts to limit the spread of the virus.#UnitedAgainstCoronavirus

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) May 5, 2020