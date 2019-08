Πώς βλέπουν οι εξωγήινοι (αν υπάρχουν) τη Γη από το διάστημα;

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι θα μπορούσε να δει ένας εξωγήινος αστρονόμος κοιτάζοντας τον πλανήτη μας από ένα αστρικό σύστημα πολύ μακριά;

Αμερικανοί επιστήμονες λένε ότι κατάφεραν να το απεικονίσουν, με ένα πείραμα που στοχεύει στη βελτίωση της αναζήτησης για εξωγήινη ζωή.

Η αναζήτηση για εξωπλανήτες συνεχίζεται εδώ και χρόνια, και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει με βεβαιότητα την πιθανότητα να αποτελεί και η Γη αντικείμενο έρευνας από «κατοίκους» άλλων γαλαξιών.

Για να μάθει τι ακριβώς θα έβλεπε κάποιος εξωτερικός παρατηρητής όταν έστρεφε το τηλεσκόπιό του προς τη Γη για να διαπιστώσει αν είναι κατοικήσιμη, η ομάδα του Πανεπιστημίου Κορνέλ χρησιμοποίησε περίπου 10.000 εικόνες του πλανήτη μας, που τραβήχτηκαν από το δορυφόρο DSCOVR της NASA, σε ένα σημείο βαρυτικής ισορροπίας μεταξύ της Γης και του Ηλιου.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS

