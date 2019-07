Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρ. Κύπρου: Ανάδοχος Φορέας μεταδιδακτορικών έργων

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, για πρώτη φορά στα χρονικά της λειτουργίας του, επελέγη ως Ανάδοχος Φορέας μεταδιδακτορικών έργων, με θέμα «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, το έργο εξασφάλισε χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Didaktor» (Post-Doctoral Researchers) των προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Με αυτή την επιτυχία, το ΠΙΤΚ πρωτοπορεί ως φορέας ερευνητικής αριστείας και ως αναγνωρισμένο ίδρυμα στον τομέα της έρευνας, σημειώνεται.

Το πρόγραμμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με συντονίστρια τη Δρα Ιωάννα Χατζηκωστή – Διευθύντρια του ΠΙΤΚ και τον νεαρό ερευνητή Δρα Χρυσοβαλάντη Κυριάκου, εξετάζει μια ανεξερεύνητη πτυχή: τη συμβίωση διαφορετικών χριστιανικών ομολογιακών κοινοτήτων στην Κύπρο, μεταξύ του 1560 και του 1670 («πολυθρησκευτικότητα»).

Επίσης, εξετάζει την πρόσληψη της συμβίωσης αυτής από την πρώιμη νεότερη γραμματεία («ανθρωπογεωγραφία»), μέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κυπριακής χριστιανικής συνύπαρξης και την επίδραση που ασκείται στη διαμόρφωση τοπικών και δυτικοευρωπαϊκών αντιλήψεων περί κυπριακής ταυτότητας και ανθρωπογεωγραφίας.

Το «CyChrist», εφαρμόζοντας καινοτόμο διεπιστημονική μεθοδολογία, αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για διερεύνηση διαφόρων πρωτογενών πηγών των Συλλογών του Ιδρύματος, ένα ανέκδοτο και ανεξερεύνητο υλικό (χάρτες, χειρόγραφα, παλαίτυπα, φυλλάδες, χαρακτικά κ.ά.).

Μεταξύ των δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική δημοσίευση της πρώτης αγγλικής μετάφρασης ενός σημαντικού χειρόγραφου κώδικα (Β-030) από τις Συλλογές του ΠΙΤΚ, ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό.

Το έργο, διάρκειας τριών ετών, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

ΚΥΠΕ