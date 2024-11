Οικονομία και Kουρδικό καθορίζουν κινήσεις της Τουρκίας: Στον «Π» ο Kαθηγητής Τουρκικών Σπουδών Νίκος Μούδουρος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας, την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί ανοίγματα προς την ΕΕ και τη Δύση ευρύτερα, την οποία χρειάζεται για σειρά λόγων, περιλαμβανομένου του τομέα της οικονομίας, που έχει πληγεί σοβαρά, μεταξύ άλλων, από τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση των προηγούμενων ετών μεταξύ της Άγκυρας και των Δυτικών της εταίρων. Παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ευημερία της χώρας του, πλην της συνεννόησης και της συνεργασίας, αφού μάλλον θυμάται τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά που τα έβαλε με τις ΗΠΑ επί θητείας Τραμπ, ο οποίος επέβαλε κυρώσεις που είχαν γονατίσει την τουρκική οικονομία, η οποία και σήμερα συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Ως εκ τούτου, τα ανοίγματα Ερντογάν προς τη Δύση, τα οποία γίνονται χωρίς να κλείνει την πόρτα σε Κίνα και Ρωσία, συνδέονται με την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας του, εν μέσω περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, την ώρα ωστόσο που δέχεται επικρίσεις από τους πολιτικούς του αντιπάλους οι οποίοι τον κατηγορούν για «υπαναχωρήσεις» έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Τουρκία, πέραν της οικονομίας, είναι και το κουρδικό ζήτημα, με τον καθηγητή στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δρα Νίκο Μούδουρο να κωδικοποιεί, σε συνέντευξή του στον «Π», τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ταγίπ Ερντογάν αλλά και τα κίνητρα πίσω από τα ανοίγματά του προς τη δύση. Σύμφωνα με τον καθηγητή, το 2004 το Κυπριακό είχε συνδεθεί με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ενώ τώρα συνδέεται με όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε είναι ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας είτε ελληνοτουρκικών σχέσεων.

epa11636214 Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at a joint press conference with Finnish President Alexander Stubb (unseen) after their meeting at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, 01 October 2024. EPA/NECATI SAVAS