Αυτή είναι η σκιώδης κυβέρνηση του ΔΗΣΥ - Τα βιογραφικά των «υπουργών», δείτε τα νέα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου

Στόχος η εκπόνηση πολιτικών προτάσεων προς όφελος της κοινωνίας και των συμπολιτών μας, σε συνεργασία με τους Βουλευτές και τις Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής, σημειώνεται.

Στη στη δημοσιοποίηση του συμβουλίου παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου προχώρησε σήμερα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, πρόκειται για μία πολιτική πρωτοβουλία την οποία είχε ήδη προαναγγείλει στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της Παράταξης, ώστε να παρακολουθείται η κυβερνητική δραστηριότητα με στόχο την εκπόνηση πολιτικών προτάσεων προς όφελος της κοινωνίας και των συμπολιτών μας, σε συνεργασία με τους Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τις Ομάδες Παραγωγής Πολιτικής.

Το Συμβούλιο, σημειώνεται, απαρτίζεται από καταξιωμένα άτομα από όλο το φάσμα της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία στο αντικείμενό τους.

Πιο συγκεκριμένα, το συμβούλιο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου απαρτίζουν οι:

1. Συντονισμός έργου χαρτοφυλακίων και παρακολούθησης κυβερνητικού έργου / Αποτελεσματικότητας Δημόσιου Τομέα

Μιχάλης Ιωαννίδης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε δημόσιο Όμιλο Επενδύσεων και Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Δικηγόρος, συνιδρυτής και συνέταιρος σε Δικηγορικό Oίκο. Διετέλεσε Πρόεδρος ΔΣ CYTA, Μέλος ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA - Invest Cyprus) και Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).

2. Διαφάνεια και Πάταξη Διαφθοράς

Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου

Νομικός, ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος σε Δικηγορικό Οίκο. Είναι πιστοποιημένη ειδικός στις Ρωσικές Κυρώσεις και AML. Διετέλεσε εκλελεγμένο Μέλος του ΔΣ του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μέλος του Advisory Committee του European Lawyers Foundation. Είναι μέλος του ΔΣ του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών. Δίδαξε Εμπορικό Δίκαιο επί σειρά ετών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου και Γραμματέας Πολιτικού Εκσυγχρονισμού του ΔΗΣΥ ενώ συμμετείχε ως υποψήφια στις Ευρωεκλογές του 2019.

3. Οικονομικών

Δρ Πέτρος Λοής

Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι μεταπτυχιακού (MSc) στηΛογιστική και Διδακτορικού (PhD) τίτλου, όπως επίσης, και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Certified Management Accountant του Institute of Management Accountants Australia (ICMA) και μέλος του Institute of Management Accountants (IMA, The Association of Accountants and Financial Professionals in Business) και τουInstitute of Marine Engineers, Science and Technology (IMarEST, UK). Είναι Επικεφαλής του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι συνιδρυτής/συνεκδότης του ακαδημαϊκού περιοδικού "EuroMed Journal of Business” (εκδόσεων Emerald) και συγγραφέας και επιμελητής επτά βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει πέραν των 40 ακαδημαϊκών άρθρων (σε θέματα ελεγκτικής, ανάλυσης αγορών, χρηματοοικονιμκής ανάλυσης, φορολογίας, οικονομικής κρίσης, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κλπ.) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως επίσης το ερευνητικό του έργο παρουσιάστηκε σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος των κριτικών επιτροπών για τα βραβεία Cyprus Accounting Awards και Cyprus Tourism Awards. Υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

4. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου

Διευθύνουσα Σύμβουλος διεθνούς εταιρίας παροχής δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών τεχνολογίας με εστίαση στο τομέα της ναυτιλίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών Ναυτιλίας και Εμπορίου (WISTA International), Πρόεδρος ΔΣ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Φυσικού Αερίου. Μέλος του ΔΣ του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου. Το 2024 ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization) απένειμε στην κυρία Θεοδοσίου το 1ο διεθνές βραβείο για την ισότητα των φύλων (Gender Equality Award). Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Executive MBA στα Ναυτιλιακά στο Copenhagen Business School, και Χρηματοοικονομική Στρατηγική και Διοίκηση Μεγάλων Έργων στο University of Oxford.

5. Ναυτιλίας και Γαλάζιας Οικονομίας

Βασίλης Δημητριάδης

Υπηρέτησε ως ο πρώτος Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εργάστηκε στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προηγουμένως ως εθνικός εμπειρογνώμονας για θέματα αειφόρου ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα. Διετέλεσε επίσης Σύμβουλος και Μέλος του Γραφείου της Επιτρόπου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επικεφαλής του Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Επιστημονικός Συνεργάτης-Εκπαιδευτής στη Κυπριακή Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοικητική Επιστήμη.

6. Τουρισμού

Γιάννος Πανταζής

Γενικός Διευθυντής σε μεγάλο Όμιλο τουριστικών επιχειρήσεων. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών σε κορυφαίες εταιρίες του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι εκλελεγμένο Μέλος του ΔΣ του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και προέδρος του Ταμείου Προνοίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κύπρου, ενώ διετέλεσε Μέλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), αντιπρόεδρος ΔΣ στο ΡΙΚ και μέλος του ΔΣ στον ΟΚΥΠΥ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το πανεπιστήμιο Harvard και πτυχιούχος Διοίκησης Ξενοδοχείων από το πανεπιστήμιο Cornell.

7. Επιχειρηματικότητας

Νικόλας Παπακωνσταντίνου

Νομικός, συνέταιρος σε Δικηγορικό Οίκο. Σπούδασε Νομικά ,Οικονομικά και Πολιτική και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στα Οικονομικά των Ακινήτων, την Χρηματοοικονομική και το Δίκαιο των Υδρογονανθράκων. Είναι επίσης εγγεγραμμένος Εκτιμητής Ακινήτων και μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Εκτίμησης Γης.

8. Εσωτερικών

Χάρης Μίλλας

Λογιστής-Ακαδημαϊκός. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστή και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στα Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε στη Βοστώνη σε χρηματοοικονομικό οίκο στον τομέα των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων και φορολογίας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος ΔΣ CYTA και Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων και Μέλος ΔΣ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Διδάσκει σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και εργάζεται ως Γενικός Διευθυντής σε Όμιλο Εταιρειών.

9. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στέλλα Μουσιούττα

Νομικός, διετέλεσε Μέλος σε διοικητικά συμβούλια δημόσιων εταιριών. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές Εμπόριο από το Leicester University.

10. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Ιωσήφ Φράγκος

Νομικός, διευθύνων συνέταιρος Δικηγορικού Οίκου. Μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Φορολογικού Σχεδιασμού (ITPA) και αδειοδοτημένος σύμβουλος αφερεγγυότητας. Είναι μέλος του ΔΣ του σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και πτυχίο Νομικής από το University College London (UCL).

11. Δημόσιας Υγείας

Μίλτος Μιλτιάδους

Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και εκπρόσωπος των ασθενών στο ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας και της Ad Hoc Επιτροπής Αιμοδοσίας και Αντιπρόεδρος της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση.

12.Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας

Γιάννης Γεωργούλας

Πιστοποιημένος Διοικητικός Σύμβουλος στον Τραπεζικό Τομέα από το INSEAD. Έχει επίσης πιστοποιήσεις από το Chartered Banker Institute στις Τραπεζικές Εργασίες και την Πράσινη Οικονομία. Έχει ιδρύσει εταιρείες στους τομείς συμβουλευτικής, μάρκετινγκ και τεχνολογίας και έχει επενδύσει σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπήρξε μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Γενικός Διευθυντής του The Economist events για 10 χρόνια. Σήμερα, είναι Μη Εκτελεστικός Διευθυντής ρυθμιζόμενων fintech εταιρειών και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος Κύπρου. Είναι επίσης μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της επιτροπής fintech του Κυπροαμερικανικού επιμελητηρίου. Διαθέτει πτυχία και μεταπτυχιακά στη Διοίκηση επιχειρήσεων και την Πληροφορική και είναι απόφοιτος του IVLP από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

13. Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Μιχάλης Ππεκρής

Επιχειρηματίας στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εστίαση στη διαχείριση προγραμμάτων με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας, Αντιπρόεδρος του σωματείου Ανόρθωση Αμμοχώστου και Αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος Δήμαρχος Λάρνακας το 2024.

14. Περιβάλλοντος

Δρ Ολυμπία Νησιφόρου

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, με εξειδίκευση στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρύπανσης και στην παράγωγη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατέχει επίσης πτυχία στις Θαλάσσιες Επιστήμες/Ωκεανογραφία και πτυχίο στις βιώσιμες ναυτιλιακές λειτουργίες. Μεταπτυχιακούς τίτλους στον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και στην Μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Είναι επίσης κάτοχος πιστοποιημένων τίτλων στη Διαχείριση και Ανάλυση Ρίσκου και σε Στρατηγικές Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας.

15.Κοινωνικής Πρόνοιας

Τίνα Παύλου

Κλινική Διευθύντρια της Θεραπευτικής Κοινότητας «Αγία Σκέπη», Ψυχολόγος και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στις εξαρτήσεις. Αναπτύσσει πλούσιο κοινωνικό έργο και συμμετέχει σε επιστημονικά και άλλα συνέδρια ως ομιλήτρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.

16. Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας

Δρ Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στις Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές, μεταπτυχιακών τίτλων στη Διπλωματία και Διεθνείς Σχέσεις και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε Μέλος του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.

17. Σχολικής Εκπαίδευσης

Δρ Λευτέρης Κληρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συγκριτική Παιδαγωγική από το IOE UCL με σειρά δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πλούσιο συγγραφικό έργο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρύθμιση, τη διαμόρφωση ταυτοτήτων και την παγκόσμια διακυβέρνηση της εκπαίδευσης. Προηγουμένως εργάστηκε σε πανεπιστήμια στη Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ, Νότιο Αφρική και ως εμπειρογνώμονας για την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΟΥΝΕΣΚΟ και τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Baccalaureate και συν-επιμελητής του Περιοδικού European Education.

18.Πανεπιστημιακής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Δρ Μάριος Πιττάλης

Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Μαθηματική Παιδεία, με σειρά δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συγγραφικό έργο. Διδάσκει επίσης σε διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει σε ομάδες ανάπτυξης του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στην Κύπρο καθώς επίσης νέου διδακτικού υλικού. Συμμετέχει στη διεξαγωγή διεθνών ερευνών καθώς και σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

19. Μετανάστευσης

Νικολέττα Κωνσταντίνου

Νομικός, συνέταιρος σε Δικηγορικό Οίκο με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το City University London, μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) σπουδών από το University College London και LPC από το Inns of Court School of Law (The City Law School). Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές διαφορές, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε οικογενειακές διαφορές και εγκεκριμένη Διαιτητής. Διδάσκει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις ως μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

20.Μεταφορών

Δημήτρης Δημάδης

Επιχειρηματίας, διευθύνων σύμβουλος Ομίλου εταιριών με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές συλλογικές πρωτοβουλίες πολιτών για την αναβάθμιση των αστικών κέντρων και γενικότερα της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

21.Πολιτισμού

Δρ Έφη Κυπριανίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Φιλοσοφία. Διδάσκει, μεταξύ άλλων, μαθήματα Φιλοσοφίας της Τέχνης, Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης και Ιστορίας των Αισθητικών Ιδεών. Σπούδασε Επιστήμες της Εκπαίδευσης και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Πολιτιστική́ Διαχείριση και την Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

22. Αθλητισμού

Ελένη Αρτυματά

Η κορυφαία Κύπρια αθλήτρια στίβου, κάτοχος παγκύπριων ρεκόρ στα 200μ και 400μ. Τρεις φορές χρυσή Μεσογειονίκης, με τέσσερις διαδοχικές παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η πρώτη κυπριακή συμμετοχή στην ιστορία σε Τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου (8η) και 5η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ψηφίστηκε 5 φορές ως καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου και της απονεμήθηκαν ανώτατα βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ευαγόρας Αμμοχώστου. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

23. Ισότητας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Άντια Μαυρομμάτη

Κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πτυχίου στις Τουρκικές και Μεσανατολικές Σπουδές, με κατεύθυνση στην Ιστορία και την Πολιτική, καθώς επίσης και μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις προαγωγής της ισότητας των φύλων, της ενδυνάμωσης των νέων γυναικών και της δυνατότητας συμμετοχής τους στην δημόσια ζωή. Είναι ιδρυτικό μέλος του Larnaca 2040 και του Larnaca Café Scientifique ενώ διετέλεσε μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων και πρώτη πρόεδρος του Συνδέσμου Διορισίμων Εκπαιδευτικών Κύπρου. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα στις εργασίες του Πολιτικού Γραφείου επικυρώθηκε ότι στις 25 Ιανουαρίου 2025 θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο στο οποίο θα διενεργηθεί και η εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, και αντίστοιχα επικυρώθηκε ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2025 θα λάβει χώρα το Καταστατικό Συνέδριο της Παράταξης.

Ταυτόχρονα το Πολιτικό Γραφείο επικύρωσε τον εκ νέου διορισμό του κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη ως Προέδρου του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας καθώς και πέντε νέων μελών του Εκτελεστικού Γραφείου της Παράταξης, την κ. Ειρένα Γεωργιάδου, τον κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, τον κ. Χάρη Μίλλα, τον κ. Γιάννο Αφροδίση και τον κ. Φάνο Κουρουφέξη.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έγινε ενημέρωση από την Πρόεδρο κ. Αννίτα Δημητρίου και τα μέλη της ηγεσίας για το σύνολο των τρεχόντων ζητημάτων κάνοντας αρχή από το κυπριακό, μετά και τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ. Το κυπριακό είναι πάνω από όλα υπογράμμισε με έμφαση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ανέλυσε στο Σώμα το σύνολο των πρόσφατων εξελίξεων.

Ακολούθησε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων με παρεμβάσεις από τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Σημειώθηκε πως η ορθή κατεύθυνση είναι να καταβληθούν προσπάθειες για να επιτευχθεί ο διορισμός απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, για να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο και να οδηγηθούμε σε συνομιλίες ουσίας, με προοπτική λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου.