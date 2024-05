Νίκος Χριστοδουλίδης και Αννίτα Δημητρίου καταδικάζουν την επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, με αναρτήσεις τους στην Πλατφόρμα Χ καταδίκασαν την επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Βαθιά συγκλονισμένος από την απόπειρα κατά της ζωής του Σλοβάκου Πρωθυπουργού δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

"Οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με την οικογένειά του. Τις καλύτερες ευχές μου για γρήγορη και ομαλή ανάρρωση, αγαπητέ Ρόμπερτ", έγραψε ο ΠτΔ.

Profoundly shocked by the attempt against the life of the Slovak Prime Minister. My thoughts are with him and his family. My best wishes for speedy and smooth recovery dear Robert.

Αποτροπιασμό για την αποτρόπαια επίθεση εκφράζει η ΠτΒ.

"Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις βίας και τρομοκρατίας, που δεν έχουν θέση στις πολιτισμένες κοινωνίες και υπονομεύουν βάναυσα τη δημοκρατία. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με τα αγαπημένα του πρόσωπα", αναφέρει η Αννίτα Δημητρίου.

Appalled by the abhorrent attack on Slovakia's Prime Minister Robert Fico.

We condemn in the strongest terms such abhorrent acts of violence and terrorism, which have no place in civilized societies and brutally undermine democracy.

My thoughts are with him and his loved ones,…