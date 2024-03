Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Διαβουλεύσεις με τη Γερμανία για ένα πιθανό κείμενο αναφοράς στις ευρωτουρκικές σχέσεις (βίντεο)

Διαβουλεύσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τη Γερμανία, για ένα πιθανό κείμενο αναφοράς στις ευρωτουρκικές σχέσεις, το οποίο ενδεχομένως να ενταχθεί στα συμπεράσματα αυτής ή επόμενης συνόδου κορυφής, βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προέβη σε δηλώσεις κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρωί της Παρασκευής.

Ο ΠτΔ χαιρέτισε ακόμα τη συμπερίληψη αναφοράς στην κυπριακή πρωτοβουλία για έναν θαλάσσιο διάδρομο για τη Γάζα, στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή που εγκρίθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ακόμα στη συνάντηση που είχε με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον οποίο όπως είπε συζήτησαν επόμενα συγκεκριμένα βήματα στο Κυπριακό. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠτΔ εξέφρασε την ελπίδα εντός του Απριλίου να υπάρξουν εξελίξεις, που να συμβάλουν να διαφανεί πόσο κοντά είμαστε σε μια πιθανή επανέναρξη συνομιλιών.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ πού βρίσκεται η συζήτηση που ξεκίνησε μετά την πρόταση της Γερμανίας για συμπερίληψη στα συμπεράσματα παραγράφου για τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, ο ΠτΔ ανέφερε πως οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, πλέον σε τεχνοκρατικό επίπεδο επί κειμένου.

«Όπως σας ανέφερα και χθες είχαμε μια συνάντηση οι τρεις μας, δηλαδή ο Καγκελάριος της Γερμανίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και εγώ. Στη συνέχεια υπήρξαν διαβουλεύσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Αργά το βράδυ, συνέχισε, «συνομίλησα ξανά με τον Γερμανό Καγκελάριο» και πρόσθεσε πως «αυτές οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα και ελπίζουμε να υπάρξει μια θετική κατάληξη».

«Η δική μας θέση, επαναλαμβάνω και αυτό ανέφερα και στον Καγκελάριο της Γερμανίας, τον οποίο ευχαρίστησα για το αυξημένο ενδιαφέρον, που επιδεικνύει στο Κυπριακό», συνέχισε, σημειώνοντας πως η Γερμανία διαδραμάτισε ρόλο στον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, αλλά και στην αντίδραση από πλευράς Τουρκίας, είναι ότι «εμείς, περισσότερο από οποιοδήποτε κράτος μέλος θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά».

Θετικές εξελίξεις, συνέχισε, «που περνούν και μέσα από το Κυπριακό, μέσα από μια αν θέλετε βήμα με βήμα προσέγγιση, μια προσέγγιση, η οποία μέσα και από ένα ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς «έχει τα εργαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση», να οδηγήσουν «σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων».

«Θα δούμε σήμερα πώς θα καταλήξουν οι διαβουλεύσεις που όπως σας ανέφερα βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει κείμενο, ο ΠτΔ ανέφερε ότι «συζητούμε ειδικά από χθες το βράδυ και συγκεκριμένο κείμενο σε επίπεδο των δύο», ενώ όπως είπε «υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα κράτη μέλη», «άρα σε περίπτωση που υπάρχει μεταξύ μας μια κοινή προσέγγιση, ενδεχομένως θα τοποθετηθεί κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Σημείωσε πως χθες προσεγγίστηκε και από άλλους αρχηγούς κρατών μελών, «όπως για παράδειγμα τον Γάλλο Πρόεδρο που ενδιαφέρεται και για τα ευρωτουρκικά και για το Κυπριακό» και ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί για τις διαβουλεύσεις με τη Γερμανία.

epa11235748 Hungarian Prime Minister Viktor Orban and French President Emmanuel Macron chat as EU leaders pose for a family picture with their counterparts of the countries in the European Economic Area, Iceland, Norway and Liechtenstein, to mark the 30th anniversary of the European Economic Area (EEA), during the second day of an European Council meeting in Brussels, Belgium, 22 March 2024. EU leaders are meeting in Brussels to discuss continued support for Ukraine, the developing situation in the Middle East, security and defense, enlargement, external relations, migration, agriculture as well as the European semester. EPA/OLIVIER HOSLET