Στηρίζει τον θαλάσσιο διάδρομο για Γάζα η Φον ντερ Λάιεν - Τα είπαν τηλεφωνικώς με Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτηση της στο X/Twitter, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε πως συζήτησαν για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς επισήμανε πως απαιτείται ταχεία δράση.

Η Κομισιόν, πρόσθεσε, θα υποστηρίξει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Καθώς, έιπε, πως συζητήθηκαν και προσπάθειες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Διαβάστε αυτούσια την ανάρτηση της Προέδρου της Κομισιόν:

Excellent call with @Christodulides



We discussed the humanitarian situation in Gaza. Swift action is needed.@EU_Commission will support the implementation of Cyprus' maritime corridor initiative



We applaud your leadership



Also discussed efforts to tackle migration challenges