Μαριλένα Ραουνά: Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1983 και είναι μητέρα δύο παιδιών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισε τον διορισμό της Μαριλένας Ραουνά ως υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Βιογραφικό

Η Μαριλένα Ραουνά γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1983. Κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο. Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (BA in Jurisprudence) με μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) σε Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο London School of Economics and Political Sciences (Chevening scholar). Eίναι κάτοχος διπλώματος γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Από το 2007 μέχρι το 2010 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών (“Daphne III”).

Από το 2010 μέχρι το 2014 υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή. Κατά τη διάρκεια της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (2012) ήταν η εθνική εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για θέματα διεύρυνσης καθως και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Συμβουλίου της ΕΕ σε τριλόγους με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέσπιση νέου μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.

Από το 2014 μέχρι το 2018 εργάστηκε στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ειδική σύμβουλος του Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Ευρωπαικής Ένωσης. Συμμετείχε επίσης στις πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού καθώς και σε ειδική διαπραγματευτική ομάδα για θέματα Ευρωπαικής Ένωσης.

Από το 2018 μέχρι το 2021 εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ως ειδική σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών.

Διορίστηκε διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, Διπλωματική Σύβουλος για θέματα ΕΕ (EU Sherpa) και Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου.

Είναι παντρεμένη με τον Seth Rosenbaum και είναι μητέρα δύο παιδιών.