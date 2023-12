Υποψήφιος δήμαρχος Αραδίππου ο Χριστόδουλος Πάρτου - Η εξαγγελία και το όραμά του

Στόχος μας, τα όσα πετύχαμε και τροχοδρομήσαμε τα τελευταία χρόνια, να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη νέα εποχή, γράφει στην ανακοίνωσή του, ο νυν αντιδήμαρχος της Αραδίππου.

Στην εξαγγελία Ανεξάρτητης Υποψηφιότητας για τη θέση του Δημάρχου στον Δήμο Αραδίππου προβαίνει με γραπτή του ανακοίνωση ο νυν αντιδήμαρχος, Χριστόδουλος Πάρτου. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο δήμος Αραδίππου σε κόμβο τεσσάρων επαρχιών, «με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων και σημαντικές προοπτικές στην ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργοκτηνοτροφίας», γράφει στην ανακοίνωσή του ο κ. Πάρτου.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας:

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργεί νέα δεδομένα, νέες απαιτήσεις και σίγουρα νέες προκλήσεις. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, με το Δήμο μας να μεγαλώνει σε έκταση και το ρόλο των τοπικών αρχών να τίθεται πλέον σε καινούργια βάση, ανακοινώνω την απόφασή μου να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου στις επικείμενες εκλογές.

Θέτω ενώπιον της κοινωνίας του νέου Δήμου της Αραδίππου την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου, καθώς νιώθω ότι έχω τις δυνάμεις, τη γνώση και την εμπειρία να οδηγήσουμε το Δήμο μας στη νέα εποχή. Με πρώτη προτεραιότητα την ευημερία και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας στην Αραδίππου, τους Τρούλλους και τα Κελλιά, να οδηγήσουμε το Δήμο μας μπροστά.

Στόχος μας, τα όσα πετύχαμε και τροχοδρομήσαμε τα τελευταία χρόνια, να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη νέα εποχή. Να αναδείξουμε την Αραδίππου σε κόμβο τεσσάρων επαρχιών. Ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων και σημαντικές προοπτικές στην ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργοκτηνοτροφίας.

Η ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου βρίσκεται ενώπιον της κοινωνίας της Αραδίππου. Είμαι έτοιμος να συζητήσω και να ανταλλάξω απόψεις με πολιτικά κόμματα, οργανωμένα σύνολα και δημότες. Πιστεύω στη δύναμη της ενότητας και θα την επιδιώξω, αναζητώντας πάντα τις καλύτερες λύσεις.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Χριστόδουλος Πάρτου είναι Αντιδήμαρχος του Δήμου Αραδίππου και Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος στην Εταιρεία Eurofreight Logistics Ltd. Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 22 Ιουλίου 1963 και αποφοίτησε από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας. Ακολούθως υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο 395 τάγμα πεζικού.

Για περισσότερο από δυο δεκαετίες έχει έντονη δράση στα κοινά του Δήμου Αραδίππου, υπηρετώντας από διάφορες θέσεις. Συγκεκριμένα, πριν την εκλογή του στη θέση του Αντιδημάρχου το 2017, διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αραδίππου την περίοδο 2002-2006 και 2012-2016, Πρόεδρος Οργανισμού Νεολαίας Δήμου Αραδίππου την περίοδο 2012-2016 και Σχολικός Έφορος Δήμου Αραδίππου. Επιπλέον, ήταν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας Αραδίππου.

Επαγγελματικά, είναι αδειούχος Εκτελωνιστής και κάτοχος άδειας IATA Class 6 Dangerous Goods.

Είναι διαπιστευμένος από την Πολιτική Αεροπορία Κύπρου για τις διαδικασίες ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας ως:

Διευθυντής ασφάλειας Εγκεκριμένου Μεταφορικού Γραφείου και διευθυντής ασφάλειας γνωστού προμηθευτή προμηθειών αερολιμένα και πτήσης.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής για την παροχή εκπαίδευσης για τις διαδικασίες ασφάλειας φορτίου και ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσης και αερολιμένα

Κατέχει επίσης μια σειρά από πιστοποιητικά εκπαίδευσης στους τομείς:

• Effective Management for Cypriot Businesses,

• Basic Communication and Team working Skills,

• Vehicle Fleet Management,

• The Role of Salespeople - Promoter and Modern European Perceptions,

• Importance and Perspective of Logistics and Supply Chain,

• Strengthening our Winning Culture,

• Coaching for Performance,

• Personal Impact & Personal Branding.

Ο Χριστόδουλος Πάρτου είναι νυμφευμένος με την Μαρία Τσιελεπή και έχουν τρία παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο και την Αιμιλία.