Πολιτική έγκριση πρότασης ανθρωπιστικού διαδρόμου στη συνάντηση Κόμπου-Προέδρου Ισραήλ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος έγινε δεκτός από τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ τον οποίο ευχαρίστησε για την πολιτική έγκριση της πρότασης της Κύπρου για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα.

Ο κ. Κόμπος, έγραψε στην πλατφόρμα 'Χ' ότι έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, "έναν πραγματικό φίλο της Κύπρου" με τον οποίον αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα και την επιτακτική ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Τον ευχαρίστησε επίσης για την πολιτική έγκριση της πρότασης της Κύπρου για τον θαλάσσιο διάδρομο.

Εν τω μεταξύ, το Γραφείο του Ισραηλινού Προέδρου έγραψε στο 'Χ' ότι ο κ. Χέρτσογκ είχε συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ιρλανδίας και της Κύπρου για να συζητήσουν για την σύγκρουση "κατά των τρομοκρατών της Χαμάς και την σημασία της άμεσης απελευθέρωσης όλων των ομήρων, ένα ξεκάθαρο ανθρωπιστικό αίτημα για όλο τον κόσμο".

Warmly received by Pres @Isaac_Herzog - a true friend of Cyprus.



Insightful exchange on current situation in Gaza and the imperative need for immediate release of all hostages.



Thankful for the political endorsement of #Cyprus maritime corridor proposal. pic.twitter.com/tql3oaPWKv