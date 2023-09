Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ούρσουλα: Έτοιμη η Κομισιόν για ενεργό ρόλο στο Κυπριακό

Για την επανέναρξη των υπό την αιγίδα των ΗΕ διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού συζήτησαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την τελευταία να τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο προς υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας.

Σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η κ. Φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως είχαν μια καλή ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Επεσήμανε πως συζήτησαν για την επανέναρξη των υπό την αιγίδα των ΗΕ διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, που είναι κρίσιμης σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Good exchange with President @Christodulides.



We discussed the resumption of the UN-led Cyprus settlement negotiations, crucial for building trust and confidence between communities.@EU_Commission is ready to play an active role in supporting all stages of the process. pic.twitter.com/UmH30Nei7N