Αυτό είναι το βιογραφικό της νέας Υφυπουργού Πολιτισμού

Γεννήθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε στη Λευκωσία

Δόθηκε στη δημοσιότητα το βιογραφικό σημείωμα της Υφυπουργού Πολιτισμού Δρος Βασιλικής Κασσιανίδου.

Συγκεκριμένα, η Δρ Βασιλική Κασσιανίδου γεννήθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Σπούδασε Χημεία και Κλασσική Αρχαιολογία (double major) στο Bryn Mawr College των Η.Π.Α.. Έλαβε το πτυχίο της με διάκριση (BA Cum Laude) το 1989. Συνέχισε τις σπουδές της στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London (UCL) όπου έλαβε τον διδακτορικό της τίτλο (PhD) το 1993. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας, UCL, (1993) και το 1994 προσελήφθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου δίδασκε Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία μέχρι το 2023. Το 2013 ανελίχθηκε στην βαθμίδα της Καθηγήτριας.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (2015-2019) και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (2023) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Το 2018, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διορίστηκε μέλος του Εθνικού Συμβούλιου Καινοτομίας και Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διετέλεσε, επίσης, μέλος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (2014-2023). To 2022 εκλέχθηκε Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής (Corresponding Member of the Archaeological Institute of America). Ο μόνος άλλος Κύπριος αρχαιολόγος που είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και τέως Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρ Βάσος Καραγιώργης.

Η έρευνά της επικεντρώνεται στην αρχαία τεχνολογία, και συγκεκριμένα στην παραγωγή και το εμπόριο κυπριακού χαλκού κατά την αρχαιότητα, αλλά και στην επίδραση της αρχαίας αυτής βιομηχανίας στο τοπίο και περιβάλλον. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, που περιλαμβάνουν πάνω από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, την επιμέλεια πέντε συλλογικών τόμων και πολλά άλλα. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει μια σειρά από προγράμματα πεδίου και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης της, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Δρ Κασσιανίδου είναι παντρεμένη με τον Δρ Γιώργο Παπασάββα, Αναπλ. Καθηγ. Κλασσικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει δύο γιούς, τον Γιάννη και τον Χριστόφορο.