Υπουργός Ενέργειας: Πρώτο σημαντικό ορόσημο το ενεργειακό εργαστήρι

Δευτέρα και Τρίτη θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήρι και θα αφορά τις υποδομές που θα δημιουργηθούν για την ροή φυσικού αερίου.

Ως το πρώτο σημαντικό ορόσημο για τη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, το ενεργειακό εργαστήρι που πραγματοποιείται την Δευτέρα και την Τρίτη στη Λευκωσία.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, αυτό είναι το πρώτο ορόσημο της όλης προσπάθειας και αφορά τις υποδομές που θα δημιουργηθούν, ενώ το δεύτερο ορόσημο είναι η μετάβαση του ιδίου στο Ισραήλ στις 14-15 Ιουνίου, όπου θα συζητηθεί το θέμα του προϊόντος που θα μπαίνει σε αυτές τις υποδομές.

Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι στο εργαστήριο που ξεκινά αύριο στη Λευκωσία θα προσπαθήσουν να δουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή υποδομών, ενώ όσον αφορά τη ροή φυσικού αερίου σε ποσότητες κατάλληλες για να υποστηρίξουν το έργο της μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια για εξαγωγή στην Ευρώπη, θα διαπιστωθεί το ενδιαφέρον αφού μιλήσουν με το Ισραήλ.

Ο Υπουργός Ενέργειας είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στο Ισραήλ στις 14-15 Ιουνίου, επικεφαλής μιας ομάδας τεχνοκρατών με νομικό υπόβαθρο, ειδικότητα στο θέμα του δικαίου της θαλάσσης και τεχνικών οι οποίοι γνωρίζουν από αγωγούς. Στο Ισραήλ, όπως ανέφερε, θα υπάρξουν συναντήσεις στο αντίστοιχο Υπουργείο της χώρας.

Ερωτηθείς για τον οδικό χάρτη για την ενέργεια που προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα ανακοινωθεί σύντομα, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι αυτός θα συγκεκριμενοποιηθεί μετά τα αποτελέσματα τόσο του εργαστηρίου όσο και της επίσκεψης στο Ισραήλ.

Υπερέβη τις προσδοκίες το ενδιαφέρον

Το εργαστήρι που διεξαχθεί στις 29-20 Μαΐου με τίτλο "The Cyprus Gateway: Natural Gas to Power and Liquefaction", από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ), έχει καταφέρει να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον από εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε όλη την αλυσίδα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι το ενδιαφέρον για το συνέδριο υπερέβη αυτό που ανέμεναν.

«Δηλαδή εμείς πηγαίναμε στοχευμένα να το περιορίσουμε σε κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν στην κυπριακή ΑΟΖ, που κατά καιρούς μας είχαν ρωτήσει πράγματα για τον σχεδιασμό υποδομών και την κατασκευή υποδομών κτλ, αλλά υπήρξαν και κάποιες άλλες που ήταν οι ωραίες εκπλήξεις, οι οποίες ουδέποτε είχαν ενδιαφερθεί στο παρελθόν για την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο Υπουργός.

Φαίνεται, πρόσθεσε, ότι η Α. Μεσόγειος άρχισε να τραβά το ενδιαφέρον και ότι η Ευρώπη την βλέπει ως μια εναλλακτική μορφή τροφοδοσίας που θα διαρκέσει για τις επόμενες δεκαετίες, παρά την στρατηγική που υπάρχει για την πράσινη ενέργεια.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι οι εταιρείες που έκαναν την έκπληξη είναι μια-δυο ενεργειακές εταιρείας και άλλες δύο εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες έμαθαν για το εργαστήρι από τη βιομηχανία και ζήτησαν να συμμετάσχουν. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για εταιρείες πολύ εξειδικευμένες στον τομέα τους, ενώ κάποιες από αυτές σχετίζονται και με το Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι από το Ισραήλ θα έρθουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφοδοσίας για το συγκεκριμένο έργο που έβαλε η Κυβέρνηση στο τραπέζι ως εναλλακτική λύση για το φυσικό αέριο στην περιοχή.

Το εργαστήρι θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί, θα υπάρξει χαιρετισμός από τον Υπουργό Ενέργειας, ενώ στις 10.00 θα το προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος θα δώσει την κατεύθυνση των όσων επιδιώκει η Κύπρος.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο Υπουργός, θα υπάρξει τεχνική υποστήριξη από τους ειδικούς του Υπουργείου Εμπορίου και της ΕΥΚ σε ένα κλειστό μέρος στο οποίο θα υπάρχει ο κανόνας της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας των συμμετεχόντων (Chatham Rules). Το εργαστήρι αναμένεται να διαρκέσει γύρω στις τρεις ώρες και στη συνέχεια θα υπάρξουν κατ’ ιδία συναντήσεις κάποιων από τους συμμετέχοντες με το Υπουργείο Ενέργειας για τυχόν διευκρινήσεις και ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό, ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, θα γίνει αντιληπτό και το ενδιαφέρον τους να εμπλακούν σε κάποιο κομμάτι της αλυσίδα προμήθειας.

«Βάζουμε πολλές ελπίδες στο αυριανό», ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν αναμένουν άμεση αντίδραση, αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί επίσημα από τις εταιρείες όταν επιστρέψουν στη βάση τους και αξιολογήσουν τα όσα άκουσαν.