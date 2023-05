Τατάρ: Μήνυμα προς Χριστοδουλίδη για συνεργασία «μεταξύ δύο κρατών που ζουν δίπλα δίπλα»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έκανε ομιλία κατά την παρουσίαση του βιβλίου του αγγλόφωνου βιβλίου του με τίτλο «The Vision for Two States in Cyprus» (Το Όραμα για Δύο Κράτη στην Κύπρο)

Μήνυμα προς τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη απηύθυνε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, υποστηρίζοντας ότι η τ/κ πλευρά είναι υπέρ της λύσης στην Κύπρο και επιθυμεί μια λύση βασισμένη στη συνεργασία «μεταξύ των δύο κρατών που ζουν δίπλα δίπλα» και επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι μια λύση δύο κρατών «θα αυξήσει το επίπεδο ευημερίας στο νησί». Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο τ/κ Τύπος αναφέρεται σήμερα στην ομιλία του κ. Τατάρ χθες το βράδυ κατά την παρουσίαση του βιβλίου του αγγλόφωνου βιβλίου του με τίτλο «The Vision for Two States in Cyprus» (Το Όραμα για Δύο Κράτη στην Κύπρο), το οποίο αναφέρεται στα δύο χρόνια παρουσίας του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ετοιμάστηκε εκ μέρους του «υπεύθυνου διεθνούς Τύπου» της «προεδρίας» Κερέμ Χασέρ. Συνεργασία στην ενέργεια Τα «δύο κυρίαρχα κράτη» στο νησί, είπε ο κ. Τατάρ, θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε τομείς όπως η οικονομία, ο τουρισμός, η γεωργία, οι υδάτινοι πόροι και η ενέργεια και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να προβούν σε διαμοιρασμό του νερού που μεταφέρεται από την Τουρκία και του ηλεκτρισμού που προγραμματίζεται να μεταφερθεί από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Μέσω του καλωδίου ανάμεσα στην Τουρκία και την κατεχόμενη Κύπρο, πρόσθεσε, θα μπορούσε το νησί να διασυνδεθεί στο σύστημα της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την επίλυση του προβλήματος στον ηλεκτρισμό. Αυξάνεται καθημερινά, συνέχισε, η ζήτηση σε ηλεκτρισμό κι απηύθυνε έκκληση προς την ε/κ πλευρά να στηρίξει το έργο διασύνδεσης στο σύστημα της ΕΕ με το καλώδιο που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα. Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Τατάρ είπε: «αν βρούμε μια λύση, θα ανοίξουμε τον δρόμο όλων των Κυπρίων». Υπάρχουν, ανέφερε, κάποια ενεργειακά έργα γύρω από το νησί, όμως υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση αυτών των έργων στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω Τουρκίας. Γι’ αυτό τον λόγο, υποστήριξε, πρέπει να υπάρξει μια «διεθνής λύση» στην Κύπρο για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Κατά την διάρκεια της θητείας του, συνέχισε, υπήρξαν νέες εξελίξεις και αναπτύχθηκαν νέες ιδέες κι εξέφρασε την ελπίδα ότι « όταν ολοκληρώσουμε την θητεία μας, η ΤΔΒΚ θα αναγνωριστεί ή τουλάχιστον θα τύχει περισσότερης αποδοχής», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος. Έκκληση προς Ηνωμένο Βασίλειο Ευχαριστώντας τους Βρετανούς που παρίσταντο στην εκδήλωση, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι υπάρχουν κοινοί και ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στην Βρετανία και την Κύπρο και ότι ζουν πολλοί Βρετανοί στα κατεχόμενα. «Πρέπει να εργαστούμε μαζί για μια καλύτερη Κύπρο και γι’ αυτό χρειαζόμαστε την στήριξή σας», είπε. Το θέμα αυτό, πρόσθεσε, το συζήτησε με βρετανούς αξιωματούχους κατά την διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Λονδίνο. «Δεν μπόρεσα να συναντηθώ με όλους που έπρεπε να συναντηθώ στο Λονδίνο. Μπόρεσα να συναντηθώ μόνο με μερικούς αξιωματούχους. Δεν προσκλήθηκα στην κηδεία της Βασίλισσας ή στην τελετή στέψης του Βασιλιά. Και το είπα αυτό στους φίλους μας στην Βουλή των Λόρδων, ότι έπρεπε να βρισκόμασταν εκεί, διότι όσο κυρίαρχοι είναι οι Ελληνοκύπριοι είμαστε και εμείς». Απευθυνόμενος προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Τατάρ είπε ότι αναμένουν πολύ περισσότερα από την βρετανική κυβέρνηση, διότι αυτή γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε ένα το παρελθόν του Κυπριακού. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση της εγγυήτριας – όπως τόνισε - Βρετανίας να αποδεχτεί την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων υποστηρίζοντας ότι μια λύση στην Κύπρο είναι εφικτή με δύο κράτη στην βάση της κυριαρχικής ισότητας και ότι τα δύο κράτη θα διασφαλίσουν βιώσιμη λύση στην Κύπρο και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τ/κ ηγέτης επανέλαβε την έκκλησή του προς την διεθνή κοινότητα να στηρίξει το «όραμα λύσης δύο κρατών», υποστηρίζοντας ότι παρατηρούν πως η διεθνής στήριξη προς το όραμα αυτό αυξάνεται.