Ιωάννης Κασουλίδης: Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την Τουρκία στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο

Ο κ. Κασουλιδης ανέφερε πως «το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια έξαρση της τουρκικής ρητορικής σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Μια άνευ προηγουμένου υβριδική συμπεριφορά που σε καμιά περίπτωση δεν συμβάλλει προς τις προσπάθειες οικοδόμησης συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας στην περιοχή».

Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την Τουρκία στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο, δεν θα βαδίσουμε στο δρόμο της ρητορικής παραφροσύνης, αλλά στο δρόμο του ορθολογισμού και του Διεθνούς Δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στη 18η Σύνοδο του Economist, με τίτλο "Navigating the crisis through mastery and inclusiveness" που ξεκίνησε σήμερα στη Λευκωσία.

Μιλώντας στη θεματική με θέμα «Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εν μέσω μιας παγκόσμιας γεωπολιτικής αναταραχής», ο κ. Κασουλίδης είπε πως την ίδια ώρα δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί και να αποδεχτεί την παρατεταμένη στασιμότητα που οδηγεί στη διχοτόμηση.

Επεσήμανε, ακόμη, πως δυστυχώς, αντί η Τουρκία να επικεντρωθεί στην εξέταση των πρωτοβουλιών της πλευράς μας και να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού επιχειρεί να καταστήσει τους Τουρκοκύπριους το πολιτικό της παρακλάδι.

Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Κασουλίδης είπε πως «Κύπρος και Ουκρανία αποτελούν παράλληλες πορείες, αφού τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην καρδιά της Ευρώπης, λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο για 48 συναπτά έτη. Το μόνο που αλλάζει είναι ο εισβολέας και η χρονική απόσταση από τα γεγονότα».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδωσε την ευκαιρία στην Κύπρο να αποδείξει ότι αποτελεί ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο δυτικό εταίρο εντός της ΕΕ, ανέφερε, προσθέτοντας πως «καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εισβολή, χωρίς ουρές και υποσημειώσεις».

«Η στήριξή μας στην Ουκρανία, δεν είναι ευκαιριακή, ούτε διακηρυκτικού χαρακτήρα. Αυτό, εξάλλου αποδεικνύεται και από τη μεγαλύτερη, σε αξία και υλικό, ανθρωπιστική βοήθεια που απέστειλε η Κύπρος σε τρίτη χώρα από ιδρύσεώς της», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ανέφερε πως «ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν αφήνει ανεπηρέαστη την περιοχή μας. Οι διμερείς και πολυμερείς μας συνεργασίες με χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μας επιτρέπουν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα πολιτικά τεκταινόμενα σε χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη, ο Λίβανος, το Ιράν και οι χώρες του Κόλπου».

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η Κύπρος, ως ένας εξωστρεφής και προβλέψιμος εταίρος αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ταραχώδη αυτή γεωγραφική λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, υπογράμμισε ο κ. Κασουλίδης.

Πρόσθεσε πως «παρατηρούμε τη γείτονα χώρα να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το διάστημα που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της παρούσας διακυβέρνησης και ενδεχομένως μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία τον Ιούνιο του 2023 για να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα με μη αναστρέψιμες συνέπειες».

Ο ΥΠΕΞ ανέφερε πως «η Τουρκία έχει αποδείξει μέσα από την ιστορία ότι στις πλείστες των περιπτώσεων αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο, απρόβλεπτο και ενίοτε κακόπιστο εταίρο. Επιχειρεί με συνεχείς απειλές να επιβάλει διά της ισχύος την επεκτατική της πολιτική και τις άλογες εδαφικές και θαλάσσιές της διεκδικήσεις. Μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από αμετροέπεια, θράσος και πολιτική βουλιμία», σημείωσε.

Είπε πως «η εμμονή της στη λύση δύο κρατών στην Κύπρο και η παράλογη αξίωσή της για αναγνώριση καθεστώτος κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων ως προϋπόθεση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Κυπριακού δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελπίδας».

«Επιχειρεί με συνέπεια και αυταρχισμό να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα σε βάρος της Κύπρου και του λαού της, ενώ τελευταία επιδίδεται σε μια πρωτοφανή εκστρατεία αναβάθμισης και αναγνώρισης του ψευδοκράτους», είπε ο κ. Κασουλίδης.

Σημείωσε πως «είναι χαρακτηριστικές οι παράνομες κινήσεις της Τουρκίας εντός της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, οι προσπάθειες σύναψης θεσμικής σχέσης της αποσχισθείσας οντότητας με την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο, η δημιουργία νέων τετελεσμένων με στόχο την αλλαγή του στάτους κβο, αλλά και τα προσκόμματα που προβάλλει στην επανένωση της πατρίδας μας».

«Ένα πράγμα είναι το σίγουρο. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την Τουρκία σε αυτό τον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο. Δεν θα βαδίσουμε στο δρόμο της ρητορικής παραφροσύνης, αλλά στο δρόμο του ορθολογισμού και του Διεθνούς Δικαίου. Την ίδια ώρα δεν είμαι διατεθειμένος να συμβιβαστώ και να αποδεχτώ αυτή την παρατεταμένη στασιμότητα που οδηγεί στη διχοτόμηση», είπε ο ΥΠΕΞ.

Πρόσθεσε πως ανήκει στη σχολή που θέλει τη δική μας πλευρά να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στη σχολή που θέλει την Κύπρο να έχει μια πολυθεματική και μεστή εξωτερική πολιτική που να παράγει αποτελέσματα και όχι εντυπώσεις, όπως είπε.

Ως εκ τούτου, ανέφερε, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε ειλικρινείς προσπάθειες, προς κάθε κατεύθυνση έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες και προοπτικές που θα οδηγούν στην επανένωση της πατρίδας μας.