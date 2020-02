Πέθανε ο γιατρός που προειδοποίησε για τον κορωνοϊό

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 34χρονος Κινέζος γιατρός Λι Γουένλιανγκ, ο οποίος νοσούσε από τον κορωνοϊό και κατέληξε στην Εντατική.

Οφθαλμίατρος στην ειδικότητα, βρέθηκε ανάμεσα στους οκτώ πολίτες οι οποίοι κλήθηκαν για εξηγήσεις από την αστυνομία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Ο Λι αναγκάστηκε μάλιστα να υπογράψει μια δήλωση στην οποία αναγνώριζε το παράπτωμά του και υποσχέθηκε να μην κάνει στο μέλλον παράνομες ενέργειες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου ο Λι εξήγησε ότι, σύμφωνα με τα τεστ στα οποία υπεβλήθησαν τα άτομα, η ασθένεια ήταν ένας κορωνοϊός, δηλαδή μια οικογένεια ιών που περιλαμβάνει σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS).

Οι μνήμες από την πανδημία SARS του 2003, που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, είναι ακόμη βαθιές στην Κίνα…

Ο Λι, που εργάζεται στην Ουχάν, ζήτησε από τους φίλους του να ενημερώσουν τα κοντινά τους πρόσωπα ιδιωτικά.

