Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Θέλω να ενώσω την Ευρώπη»

«Η Ευρώπη είναι το πάθος μου, νοιώθω ότι σήμερα επιστρέφω στο σπίτι μου», δήλωσε η νέα πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen αμέσως μετά την εκλογή της με 383 ψήφους υπέρ.

Η νέα πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), Νταβίντ Σασσόλι, ότι γνωρίζει πως ήταν δύσκολο να κερδίσει την πλειοψηφία αλλά νοιώθει πως σήμερα τα πράγματα ήταν καλύτερα από ότι ήταν πριν δύο βδομάδες.

Θέλω να ενώσω την Ευρώπη, είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει όλοι να δουλέψουμε μαζί και παρά τις διαφορές μας που πάντα θα υπάρχουν, πρέπει να επικεντρωθούμε στα μεγάλα ζητήματα και τις προκλήσεις.

Μίλησε και πάλι για το όραμά της για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την οικονομική ενίσχυση και την παραχώρηση φωνής στους πολίτες της Ευρώπης.

Η νέα πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ακόμη ότι δεν πίστευε πριν δύο βδομάδες ότι θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση και ότι νοιώθει περήφανη και ευτυχής που θα ηγηθεί της Επιτροπής και θα εργαστεί για μια δυνατή Ευρώπη στην οποία πάντα πίστευε.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY

