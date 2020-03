«Oliveland» -Έκθεσης ζωγραφικής Μαίρης Σάββα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Γκαλερί Γκλόρια παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της Μαίρης Σάββα με τίτλο «Oliveland». Την έκθεση θα ανοίξει ο δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 3 Απριλίου 2020.

Πρακτική μέσα από την παραστατική ζωγραφική -Εξερευνώντας την ανθρώπινη φύση και συνθήκες ζωής

Συνδυάζοντας την εικόνα – συνήθως – μιας κεντρικής φιγούρας σε σχέση με το τοπίο, τα πρόσφατα έργα μου διερευνούν ιδέες για τον τόπο, τον πολιτισμό και την ταυτότητα. Οι εικόνες προέρχονται ή συνδέονται με τον τόπο που μεγάλωσα σε σχέση με τον χώρο της δημιουργίας τους – το Λονδίνο. Συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία από τους δύο αυτούς τόπους, τους επαναπροσδιορίζω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Στα έργα μου, το κυρίως θέμα είναι αποσυνδεδεμένο από το φόντο, αφού τοποθετημένο πάνω σε αυτό, σχεδόν ως ένα κολάζ, τονίζεται το φυσικό χάσμα μεταξύ του αντικειμένου και του συγκεκριμένου περιβάλλοντος,

Ορισμένα από τα έργα απεικονίζουν ελληνιστικά γλυπτά τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται σε ένα καινούργιο περιβάλλον (μουσείο) και έχουν διαφορετική χρήση, από εκείνο στο οποίο έγιναν ή προορίζονταν κατά την δημιουργία τους. Έχουν χαθεί και εκτοπιστεί από το αρχικό τους τοπίο και χώρο, επομένως χρησιμοποιούνται ως σύμβολα και μετατρέπονται σχεδόν σαν αυτοπροσωπογραφίες.

Η Μαίρη Σάββα αποφοίτησε με άριστα από το University of Hertfordshire όπου σπούδασε Καλές Τέχνες. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Slade School of Fine Art του University College London όπου έλαβε πτυχίο Master of Fine Art in Painting. Συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις στο Λονδίνο, και στο Cheongju της Νότιας Κορέας, ενώ πραγματοποίησε και ατομική έκθεση στη Λεμεσό.