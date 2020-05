Τράπεζα Κύπρου: Garmin Pay για γρήγορες και ασφαλείς ανέπαφες συναλλαγές

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μήπως είσαι οπαδός των ανέπαφων συναλλαγών; Τώρα έχεις ακόμη ένα λόγο να «ακολουθείς» τις επιλογές που σου προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου. Μετά το Apple Pay και το BoC Wallet app, η Τράπεζα Κύπρου πρωτοπορεί ξανά και υποδέχεται στην Κύπρο, το Garmin Pay, έναν καινοτόμο τρόπο πληρωμών μέσω smartwatch, σε συνεργασία με τη VISA.

Το Garmin Pay παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών VISA της Τράπεζας Κύπρου, να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές σε τερματικά POS, φορώντας το «έξυπνο» ρολόι Garmin και να έχουν τον έλεγχο των πληρωμών τους, κυριολεκτικά από τον καρπό του χεριού τους!

Είτε είσαι οπαδός των σπορ, είτε της τεχνολογίας, το Garmιn Pay αποτελεί τον πιο πρωτοποριακό τρόπο πληρωμών και είναι πλέον διαθέσιμο και στην Κύπρο! Το ρολόι σου γίνεται πλέον το πορτοφόλι σου, και απολαμβάνεις ακόμη ασφαλέστερες συναλλαγές αφού μπορείς να μην αποθηκεύεις τον πραγματικό αριθμό της VISA σου.

Ο Μάρκος Σιαρλή, Διευθυντής Κάρτών και Πληρωμών, σχολιάζει την έλευση του Garmin Pay και αναφέρει πως «η μεγάλη ανταπόκριση των πελατών μας που υιοθέτησαν με ενθουσιασμό τα ψηφιακά πορτοφόλια και τη σύγχρονη τεχνολογία tokenization, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας για δημιουργία πρωτοποριακών και καινοτόμων προϊόντων στην κυπριακή αγορά. Όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν με το πρώτο ψηφιακό πορτοφόλι BOC wallet και στη συνέχεια με το Apple Pay, το Garmin Pay θα είναι διαθέσιμο στους λάτρεις των σπορ και τεχνολογίας, επιτρέποντας εύκολα και με ασφάλεια, ανέπαφες πληρωμές σε contactless τερματικά POS με τις κάρτες Τράπεζα Κύπρου Visa, φορώντας ένα “έξυπνο” ρολόι Garmin».

Τα συμβατά με την εφαρμογή μοντέλα είναι τα: Vivoactive 3, Vivoactive 3 Music,Vivoactive 4, Venu, vivomove Style, vivomove Luxe, Forerunner 645, Forerunner 945, FENIX 5S PLUS/ 5 PLUS/ 5X PLUS, FENIX 6S/6/ 6X και MARQ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.bankofcyprus.com.cy/garminpay.