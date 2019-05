Το πρώτο κατάστημα χονδρικής πώλησης της Ελληνικής METRO AEBE στην Κύπρο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η METRO AEBE, μία 100% ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1976, ανακοίνωσε σήμερα την είσοδό της στην Κυπριακή αγορά μέσω της νέας της θυγατρικής εταιρείας MCC BEST VALUE Ltd.

Η εταιρεία φέρνει στην Κύπρο ένα νέο μοντέλο χονδρικής πώλησης για επαγγελματίες, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα με την επωνυμία «BEST VALUE για επαγγελματίες» έως το τέλος του 2019 στη Λεμεσό.

Η επένδυση για το «BEST VALUE για επαγγελματίες» αγγίζει το ποσό των 10 εκ. ευρώ και αποτελεί σταθμό για τη METRO AEBE, καθώς είναι η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας εκτός ελληνικών συνόρων.

Το «BEST VALUE για επαγγελματίες» θα φτάσει σταδιακά να απασχολεί έως 80 εργαζόμενους, κυρίως Κυπρίους. Βασική προτεραιότητα για την εταιρεία αποτελεί η υποστήριξη και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, προμηθευτές και αντιπροσώπους, καθώς και η ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Το νέο κατάστημα, έκτασης 2.500 τ.μ. θα εξυπηρετεί αυστηρά επαγγελματίες, τόσο από τον κλάδο της Μεταπώλησης (Supermarket, mini market, περίπτερα, κάβες, οπωρολαχανοπωλεία, φρουταρίες, κρεοπωλεία, φούρνους, χονδρέμπορους κ.α), όσο και από τον κλάδο της Μαζικής Εστίασης και Ho.Re.Ca. (εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία κ.α).

Αυτό που διαφοροποιεί σημαντικά το νέο μοντέλο καταστήματος είναι το γεγονός ότι οι επαγγελματίες θα μπορούν σε ένα «one stop shop» να ικανοποιούν το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών τους και να πραγματοποιούν τις αγορές τους, κερδίζοντας έτσι χρόνο και χρήμα και έχοντας τη δυνατότητα να επιλέγουν από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Οι νέες πρωτοποριακές προτάσεις που αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα και οι πολύ ανταγωνιστικές τιμές θα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ξεχωριστής αγοραστικής εμπειρίας για τους πελάτες.

Στο νέο κατάστημα «BEST VALUE για επαγγελματίες», θα περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα που χρειάζεται ένας επαγγελματίας τόσο από το χώρο της μεταποίησης, όσο και από της μεταπώλησης για τις αγορές του, ενώ θα υπάρχει ευρύχωρο parking.

Η πόλη της Λεμεσού επιλέχθηκε λόγω της ραγδαίας εξέλιξής της σε όλους τους τομείς, όπως ο εμπορικός και ο τουριστικός. Το κατάστημα θα στεγαστεί σε ένα νέο και σύγχρονο οικοδόμημα, εκεί όπου παλιά δέσποζε το ιστορικό εργοστάσιο της Lemeco, στη συμβολή των οδών Μισιαούλη, Καβάζογλου και Κώχ.

Η ΜΕΤRO AEBE ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως» και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα ελληνικών συμφερόντων, με οικογενειακή μετοχική σύνθεση και τεχνοκρατικό τρόπο οργάνωσης. Σήμερα, η ΜΕΤRΟ αριθμεί 49 καταστήματα METRO Cash & Carry και 225 καταστήματα My market σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Τα METRO Cash & Carry ήταν τα πρώτα καταστήματα στην Ελλάδα που, πριν από 43 χρόνια, εγκαινίασαν μία νέα φιλοσοφία αγορών για τους επαγγελματίες μέσω της χονδρικής πώλησης. Σήμερα η αλυσίδα χονδρικής της METRO διατηρεί σταθερά την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά τόσο σε όγκο πωλήσεων όσο και σε αριθμό καταστημάτων σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της METRO AEBE έφτασαν το 2018 το 1,2 δισ. ευρώ .