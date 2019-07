Το CIM στη λίστα των κορυφαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School επιλέγηκε ως «One to Watch» στην Ευρώπη σε έναν κατάλογο επιχειρηματικής αριστείας που δημοσιεύεται από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων (European Business Awards).

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου ο Adrian Tripp, Διευθύνων Σύμβουλος των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων, δήλωσε πως “οι εταιρείες που επιλέγονται ως «Ones to Watch» είναι οι πιο εμπνευσμένες, επιτυχημένες και δυναμικές στην Ευρώπη” .

Το CIM θα έχει τώρα την ευκαιρία να ανταγωνιστεί σε μία από τις 18 κατηγορίες των φετινών Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων για να γίνει Εθνικός Νικητής.