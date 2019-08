Τίτλοι τέλους για την πρώην Λαϊκή Τράπεζα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η ΕΥ ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Ireon Investments Ltd (συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη) και της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία για την πώληση των τριών ελληνικών θυγατρικών της δεύτερης, ονόματι Investment Bank of Greece (Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας), CPB Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Laiki Factors & Forfaiters S.A. Το κλείσιμο της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2019, στα κεντρικά γραφεία της EY Κύπρου στη Λευκωσία. Το τίμημα της συναλλαγής είναι 73,5 εκατ. ευρώ. Με την πράξη αυτή ολοκληρώνεται επί της ουσίας το έργο της Ειδικής Διαχείρισης και ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό εκκαθαριστή (πιθανότατα το φθινόπωρο). Το μοναδικό περιουσιακό της πρώην κραταιάς τράπεζας που απομένει προς διάθεση είναι το πακέτο μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (4,8%). Ο τρόπος διάθεσης των μετοχών θα αποφασιστεί από την Αρχή Εξυγίανσης σε συνεργασίας με τους συμβούλους διαχείρισης των μετοχών, την HSBC και την Deutsche Bank. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν πωληθούν οι μετοχές μέχρι τον διορισμό, από το Δικαστήριο, του εκκαθαριστή, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν πωλήθηκαν οι μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι το άλλο μισό του πακέτου μετοχών είχε πωλήθει με σε τιμή 3,05 ευρώ ανά μετοχή. Σήμερα η μετοχή διαπραγματεύεται στα 1,59 ευρώ.

Η ΕΥ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μία ομάδα άνω των 10 καταρτισμένων επαγγελματιών από την EY Ελλάδος και την EY Κύπρου ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο στη συναλλαγή, εκτελώντας με επιτυχία το έργο εκ μέρους της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

”Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας στελεχών και από τις δύο πλευρές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου”, τονίζεται.

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικού Συμβούλου & Υποστήριξης Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, και επικεφαλής του έργου, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλαμε στην ολοκλήρωση της πώλησης των εταιρειών Investment Bank of Greece, Laiki Factors & Forfaiters and CPB AEDAK στην Ireon Investments Ltd. (Motoroil Group). Είναι πολύ ενθαρρυντικό και σημαντικό ότι, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι τράπεζες προσπαθούν να επανέλθουν σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, επενδύθηκαν χρήματα για τη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού σχήματος στο πλαίσιο της εξυγίανσης του τραπεζικού μας συστήματος και ενίσχυσης των επιλογών χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης, ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Κάθε νέα συμφωνία κρύβει ρίσκα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη, ειδικά όταν πρόκειται για ένα εγχείρημα τέτοιου μεγέθους. Η ομάδα των ειδικών μας, εργάστηκε με ζήλο τους τελευταίους μήνες για να διασφαλίσει τη σωστή δόμηση της συναλλαγής, αλλά και την επιτυχημένη ολοκλήρωσή της, βεβαιώνοντας πως έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα και των δύο εμπλεκόμενων μερών».

Η ΕΥ Ελλάδος και η ΕΥ Κύπρου ευχαριστούν ιδιαίτερα τον Ειδικό Διαχειριστή της Λαϊκής Τράπεζας, κ. Κλεόβουλο Αλεξάνδρου για την πολύ εποικοδομητική και πολύτιμη συνεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.