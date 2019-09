Θετική εξέλιξη για υγροποιημένο αέριο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μάλλον έκπληξη προκαλεί η λήξη της νόμιμης προθεσμίας (15 ημερολογιακές ημέρες) χωρίς να κατατεθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών προσφυγή εναντίον της απόφασης της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) να κατατάξει πρώτη στον διαγωνισμό για τα έργα εισαγωγής, αποθήκευσης και αποϋγροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου την κοινοπραξία China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR SA and METRON SA, στην οποία συμμετέχουν επίσης η κινεζική Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd και η νορβηγική Wilhelmsen Ship Management Limited. Την πληροφορία για μη κατάθεση προσφυγής σχετικά με τα έργα στο Βασιλικό επιβεβαίωσαν χθες στον «Πολίτη» αρμόδιες πηγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και τη ΔΕΦΑ.

Ανοίγει ο δρόμος

Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΦΑ έχει πλέον το ελεύθερο να επισημοποιήσει την κατακύρωση της προσφοράς στην εν λόγω κοινοπραξία και να κινήσει τη διαδικασία για ετοιμασία και υπογραφή τις επόμενες εβδομάδες των εγγράφων της συμφωνίας, για να μπει το νερό στο αυλάκι για έναρξη υλοποίησης του έργου. Με δεδομένο ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού προβλέπεται ότι τα έργα στο Βασιλικό πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την υπογραφή συμφωνίας, μπορεί να λεχθεί με περισσότερη ασφάλεια πλέον ότι η Κύπρος είναι πολύ πιθανό να έχει περί τα τέλη του 2021 ιδιόκτητες υποδομές παραλαβής και αποϋγροποίησης φυσικού αερίου, για χρήση, σε πρώτη φάση, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λήξη της προθεσμίας χωρίς να κατατεθεί κάποια προσφυγή από τις δύο κοινοπραξίες (Samsung C&T και European Consortium) που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό (χωρίς μάλιστα να εξεταστεί η οικονομική τους πρόταση) προκάλεσε ανακούφιση τόσο στη ΔΕΦΑ όσο και στο Υπουργείο Ενέργειας. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες πολλών χρόνων, το κράτος είναι τώρα σε θέση να βάλει την υπογραφή του για απόκτηση υποδομών που θα επιτρέψουν σε 2-3 χρόνια τον απεγκλωβισμό από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, τη χρήση ενός πιο φιλικού στο περιβάλλον και υπό προϋποθέσεις πιο φθηνού καυσίμου, τη μείωση της εκπομπής ρύπων, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη διευκόλυνση της διείσδυσης (στο ενεργειακό ισοζύγιο) ηλεκτρισμού που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ο σχεδιασμός για ιδιόκτητες υποδομές αποϋγροποίησης στο Βασιλικό στηρίχθηκε σε μελέτη-εισήγηση της ΡΑΕΚ στον υπουργό Ενέργειας, το 2016.

Σε περίπτωση που οι δύο αποκλεισθείσες κοινοπραξίες κατέθεταν προσφυγή για ακύρωση της κατ’ αρχήν απόφασης της ΔΕΦΑ υπέρ της China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR SA and METRON SA θα ήταν αναπόφευκτη μια σημαντική καθυστέρηση, αφού σε παρόμοιες περιπτώσεις μεγάλων έργων υπήρξαν πολύμηνες διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, κάποτε με ακυρωτικές αποφάσεις που προκαλούν νέες καθυστερήσεις και αναβολές, ενίοτε και προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Οι υποδομές

Οι υποδομές στο Βασιλικό θα στοιχίσουν περίπου 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 101 θα διατεθούν από το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη, της ΕΕ. Για δεκαετή λειτουργία-συντήρηση των υποδομών η πρόταση που έγινε δεκτή προβλέπει επιπρόσθετα 100 εκατομμύρια, με δικαίωμα της ΔΕΦΑ να ανανεώσει το συμβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης για άλλα 10 χρόνια, επίσης για 10 εκατ. ετησίως. Ιδιοκτήτρια των υποδομών θα είναι η κρατική εταιρεία ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου), θυγατρική της ΔΕΦΑ, στην οποία συμμετέχουν κατά 70% η ΔΕΦΑ και κατά 30% η ΑΗΚ. Οι κινεζικές εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι κρατικής ιδιοκτησίας. Στον επιτυχόντα προσφοροδότη συμμετέχουν και οι ελληνικές εταιρείες AKTOR SA and METRON SA.

Το έργο στο Βασιλικό περιλαμβάνει την εγκατάσταση πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης FSRU (Floating Storage Regasification Unit) και σύμφωνα με πληροφορίες για τον σκοπό αυτό θα δεσμευτεί από τους επιτυχόντες προσφοροδότες το LNG tanker Galea (φωτογραφία), ιδιοκτησίας της Shell Tankers. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή προβλήτας (jetty) για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγού επί της προβλήτας και άλλες σχετικές σωληνώσεις και υποδομές.

Εκτός από τις διαδικασίες για υπογραφή των συμβολαίων, η προσοχή της ΔΕΦΑ και του Υπουργείου Ενέργειας στρέφεται πλέον στις διαδικασίες επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου για μακροπρόθεσμη κάλυψη ενός μέρους των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής. Στις επιλογές του κράτους περιλαμβάνεται και η κάλυψη των αναγκών μέσω της αγοράς άμεσης παράδοσης (spot market), που επιτρέπει φθηνότερο καύσιμο αλλά για βραχυπρόθεσμες περιόδους που θα ανανεώνονται συχνά.