Πρόστιμο για βαθμολόγηση αδειών ασθενείας

Η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε χρηματικές ποινές συνολικού ύψους 82.000 ευρώ σε εταιρείες Louis (LGS Handling Ltd, Louis Travel Ltd και Louis Aviation Ltd) για τη χρησιμοποίηση του συντελεστή Bradford με σκοπό τη βαθμολόγηση αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων των εταιρειών. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με σκοπό τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απουσιών των εργοδοτουμένων για λόγους ασθενείας, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο βαθμολόγησης, γνωστό ως «ο Συντελεστής Bradford» (Bradford Factor). Η επίτροπος έδωσε εντολή στις εταιρείες να τερματίσουν άμεσα τη λειτουργία του συντελεστή. Η υπόθεση ερευνήθηκε μετά από παράπονο της ΣΕΚ.

Η λογική του αυτοματοποιημένου συστήματος που χρησιμοποιούσε τον Συντελεστή Bradford είναι ότι οι σύντομες, συχνές και απρογραμμάτιστες απουσίες είναι περισσότερο αποδιοργανωτικές από τις μεγαλύτερες απουσίες.

Η τροφοδότηση αυτοματοποιημένου συστήματος με προσωπικά δεδομένα, η βαθμολόγησή τους χρησιμοποιώντας τον «Συντελεστή Bradford» και ακολούθως η κατάρτιση προφίλ φυσικών προσώπων, βάσει των αποτελεσμάτων που παράγονται/εξάγονται, αποτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τονίζεται στην απόφαση της επιτρόπου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι εταιρείες Louis, ως οι εργοδότες, έχουν δικαίωμα να ασκούν εποπτεία στη συχνότητα λήψης αδειών ασθενείας και/ή στην εγκυρότητα των πιστοποιητικών αδειών ασθενείας. Τέτοιο δικαίωμα όμως δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά και θα πρέπει επίσης να ασκείται εντός των ορίων που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Μια επεξεργασία για να είναι σύννομη θα πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να ασκεί απεριόριστο έλεγχο και εποπτεία στους εργοδοτούμενους, παραβιάζοντας την προσωπικότητά τους.

Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των νόμιμων αδειών ασθενείας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του εργοδότη, διότι με αυτόν τον τρόπο καθιστά ο ίδιος τον εαυτό του ιατρό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας και «τιμωρεί» τους εργοδοτούμενους που λαμβάνουν άδεια ασθενείας συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας/μήνα. Η επίτροπος επισημαίνει στην απόφασή της ότι η εκτίμηση του έννομου συμφέροντος, που διενεργήθηκε από τις εταιρείες Louis, δεν ευσταθεί.