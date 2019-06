Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στο πηδάλιο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου βρίσκεται από την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, κ. Ιωάννης Μάτσης. Κατά τις αρχαιρεσίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, που προηγήθηκαν του ανοικτού τελετουργικού μέρους της εκδήλωσης, ο κ. Μάτσης αναδείχθηκε ως ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου. Σημειώνεται ότι η θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει διάρκεια ενός έτους.

Την ίδια ώρα τις τρεις αντιπροεδρίες και παράλληλα θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. εξασφάλισαν στελέχη από τις τράπεζες:

Τράπεζα Κύπρου Alpha Bank και Ancoria

Τις τρεις τράπεζες στο Δ.Σ. εκπροσωπούν αντιστοίχως οι κύριοι: Χριστάκης Πατσαλίδης, Κωνσταντίνος Κουτεντάκης και Γιάννης Λοΐζου.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου φέτος είχε επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο οργανισμός συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίασης στην κυπριακή οικονομία, ως ο εκφραστής του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Με την ευκαιρία αυτή, ο Σύνδεσμος προχώρησε σε επανασχεδιασμό του λογοτύπου του, το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου παρόντα ήταν στελέχη από τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, από οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες και φορείς ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου. Ανασκόπηση του περασμένου έτους, αναφορές στα σημαντικά σημεία στην ιστορία του Συνδέσμου και σκιαγράφηση του σημερινού αλλά και μελλοντικού σκηνικού στον τραπεζικό τομέα έκαναν ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, κ. Μιχάλης Καμμάς και ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Χριστάκης Πατσαλίδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, είχε η κύρια παρουσίαση του κ. Likhit Wagle της IBM, η οποία είχε ως θέμα: Transforming for a Digital Future. A new Business Architecture for Banking.

Των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε κοκτέιλ κατά το οποίο το Δ.Σ., η Διεύθυνση και το προσωπικό του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση.