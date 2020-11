Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της cdbbank ο Λούκας Μαραγκός

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Διοικητικό Συμβούλιο της cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως) έκανε σήμερα αποδεκτή την απόφαση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της Τράπεζας, κ. Κώστα Αργυρίδη, να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Αργυρίδη για τη σημαντική προσφορά του στον Οργανισμό και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, στη σταθερή ανάκτηση της χρηματοοικονομικής δύναμης της Τράπεζας και στην επιστροφή της σε πορεία σταθερότητας, ομαλότητας και κερδοφορίας. Του εύχεται, παράλληλα, ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της cdbbank προχώρησε στο διορισμό του κ. Λούκα Μαραγκού, στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ο κ. Μαραγκός έχει πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και είναι γνώστης της κυπριακής και διεθνούς οικονομίας. Έχει εργαστεί στο Corporate Banking Department της Τράπεζας Κύπρου και από το 2000 μέχρι το 2009 ως Associate Director Risk Management στην TFI Public Co Ltd. Από το 2009 εκτελεί χρέη Chief Executive Officer στην TFI Markets Ltd. Ο κ. Μαραγκός είναι κάτοχος πτυχίου BSc Accounting & Finance από το London School of Economics και μεταπτυχιακού διπλώματος Master in Business Administration του Imperial College of London.

Ο διορισμός του κ. Μαραγκού στη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της cdbbank συγχαίρει τον κ. Μαραγκό για το διορισμό του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.