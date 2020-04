Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΥ Κύπρου από 1η Ιουλίου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η EY Κύπρου ανακοινώνει ότι, από την 1η Ιουλίου 2020, ο David Barker θα είναι ο νέος Country Managing Partner της EY στην Κύπρο. Διαδέχεται τον Σταύρο Παντζαρή, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε αυτόν το ρόλο τα τελευταία πέντε χρόνια, περίοδο κατά την οποία η ΕΥ έχει επιτύχει κορυφαία ανάπτυξη στην αγορά, διπλασιάζοντας και το ανθρώπινο δυναμικό της. Ο Σταύρος θα συνεχίσει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων, καθώς και εξυπηρετώντας πελάτες ως Global Client Service Partner.

Ο David Barker είναι σήμερα επικεφαλής Corporate Finance στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας και θα διατηρήσει αυτόν τον ρόλο παράλληλα με τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Κύπρο. Από το 2009 έως το 2019, ήταν ο Managing Partner του τμήματος Global Corporate Finance της EY, όπου ηγείτο μιας ομάδας 650 επαγγελματιών. Πριν από την ένταξή του στην EY το 2001, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στο τμήμα παγκόσμιας επενδυτικής τραπεζικής της Deutsche Bank, ενώ προηγουμένως κατείχε αντίστοιχες θέσεις στην SG Warburg, την ABN AMRO και την Bankers Trust.

Για περισσότερα από 33 χρόνια, ο David υπήρξε σύμβουλος στους τομείς των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναδιαρθρώσεων, εστιάζοντας στην παροχή συμβουλών σε λιανικές, εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και εναλλακτικούς επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες, συνεταιριστικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εξειδικευμένες εταιρείες χρηματοδότησης. Επιπλέον, ο David συνεργάζεται εκτενώς με κυβερνήσεις, ιδιωτικά και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και συνταξιοδοτικά ταμεία υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση των στόχων τους στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επί του παρόντος, μετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο ενός φιλανθρωπικού διεθνούς πανεπιστημίου (Regent’s University) και στην Επιτροπή Οικονομικών και Επενδύσεων της Εθνικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Παιδιά (National Society of the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC), της κορυφαίας φιλανθρωπικής οργάνωσης για τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την πλούσια εμπειρία που διαθέτει στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την προϋπηρεσία του σε εκτελεστικές θέσεις, ο David είναι κατάλληλα καταρτισμένος για να οδηγήσει τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της EY στην κυπριακή αγορά.