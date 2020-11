Νέες επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ από την Lidl – Τέσσερα νέα καταστήματα ως το 2023

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας της Lidl στην Κύπρο συνοδεύεται με ένα νέο τριετές αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων, με 4 νέα σημεία μέχρι το 2023.

Η διοίκηση της Lidl Κύπρου εταιρείας παρουσίασε την Τρίτη το στρατηγικό της πλάνο και στοιχεία για το οικονομικό και κοινωνικό – περιβαλλοντικό απτύπωμά της στη χώρα.

Σύμφωνα με την τρίτη κατά σειρά μελέτη κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Lidl στην Κύπρο, για τα έτη 2011 και 2019 η συνεισφορά της Lidl Κύπρου στο ΑΕΠ της χώρας καταγράφηκε κατά περισσότερο από 2 φορές αυξημένη σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας, φτάνοντας το 2019 τα 55 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της εταιρίας σε φορολογικά έσοδα ήταν 2,5 φορές αυξημένη με το πρώτο έτος λειτουργίας της, φτάνοντας τα 23 εκατ. ευρώ Στον τομέα της κοινωνίας, η εταιρία το 2019 προχώρησε σε επενδύσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον που ξεπέρασαν τις €143.000.

«Εδώ και 10 χρόνια, είμαστε συνοδοιπόροι με τον τόπο και την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία, αντλώντας σταθερά δύναμη από την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των καταναλωτών. Το πλάνο μας για την επόμενη τριετία περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις και περαιτέρω επέκταση, τηρώντας πάντα την υπόσχεση «ποιότητα για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Κονδύλης, Γενικός Διευθυντής της Lidl Κύπρου, ο οποίος έδωσε το στίγμα του επιχειρηματικού οράματος της εταιρίας.

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ανακοίνωσε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Junior Achievement Cyprus (πρόγραμμα STOP CY) και τη δωρεά 30.000 ευρώ τροφίμων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Συγκεκριμένα, η Lidl Κύπρου προχωρά σε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Junior Achievement Cyprus με το πρόγραμμα STOP CY, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές να υλοποιήσουν τη δική τους ιδέα με γνώμονα την περιβαλλοντική ευθύνη, αναπτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση και κριτική σκέψη ως οι υπεύθυνοι ηγέτες του αύριο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το οποίο προωθεί την καινοτομία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την αλόγιστη χρήση πλαστικών μίας χρήσης, μέσα από ιδέες που θα δώσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Η συνεργασία της Lidl Κύπρου με τον οργανισμό Junior Achievement συνάδει απόλυτα με την πρωτοβουλία REset Plastic, τη διεθνή στρατηγική του ομίλου Schwarz για το πλαστικό, στην οποία συμμετέχει και η Lidl Κύπρου, και συγκεκριμένα στο πεδίο δράσης REsearch για την υποστήριξη ερευνών με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με όραμα «Λιγότερο πλαστικό-Κλειστοί Κύκλοι πρώτων υλών».

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, η οποία συνεχάρη μεταξύ άλλων την εταιρία για τις πολυεπίπεδες δράσεις εταιρικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. «Αναμφίβολα, η Lidl Κύπρου, με τις αμιγώς αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει, δίκαια συγκαταλέγεται σήμερα στις ηγέτιδες του τομέα του λιανεμπορίου στην Κύπρο και μόνο θετικό θα μπορούσε να είναι το πρόσημο της επίδρασής της στην κοινωνία και την οικονομία μας», δήλωσε η κα Πηλείδου.

Τέλος, στα άμεσα πλάνα της Lidl Κύπρου συγκαταλέγεται η εξέλιξη της Lidl Food Academy, η οποία από το νέο έτος πρόκειται να χαρίσει ένα νέο ταξίδι γνώσεων, εμπειριών και ψυχαγωγίας, μετακινούμενη από πόλη σε πόλη της Κύπρου ως Lidl Food Academy on the Go.