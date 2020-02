Μας κυνηγά το κούρεμα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Διεθνές Διαιτητικό Όργανο για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes) που ανήκει ως οντότητα στην Παγκόσμια Τράπεζα έκρινε ότι έχει την αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για τη ομαδική προσφυγή που υποβλήθηκε το 2015 από 956 Έλληνες καταθέτες και ομολογιούχους εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεκδικώντας αποζημίωση για το bail in.

H δικηγορική εταιρεία Grant & Eisenhofer που χειρίζεται την υπόθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εκτενή ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια απόφαση ορόσημο. Στη διαδικασία την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπεί η Γενική Εισαγγελία και στους προσφεύγοντες πέραν των ιδιωτών περιλαμβάνονται οι εταιρίες CNP Asfalistikes Praktoriakes Ergasies S.A. (Ελλάδα), CNP Zois S.A. (Ελλάδα), Domissima S.A. (Ελλάδα), Eltek S.A. (Ελλάδα) και Global Equity Investments S.A. (Λουξεμβούργο). Σε μια απόφαση 160 σελίδων, το Διαιτητικό Όργανο του ICSID έκρινε ότι οι απαιτήσεις των 956 επενδυτών προκύπτουν βάσει πανομοιότυπων διατάξεων της Διμερούς Συνθήκης Ελλάδος-Κύπρου, εδράζονται όλες στις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης 2013 έναντι των τραπεζών της και επηρέασαν όλους τους ενάγοντες με παρόμοιο τρόπο.

Συνεπώς, όλες οι αξιώσεις ήταν επαρκώς ομοιογενείς για να προχωρήσουν μέσω μιας μαζικής αξίωσης σε μία μόνο διαιτησία. «Είναι η πρώτη μαζική απαίτηση που εκδικάζεται μετά τις υποθέσεις των ομολόγων που εξέδωσε η Αργεντινή», αναφέρει η Grant & Eisenhofer στην ανακοίνωσή της. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει τώρα την ευθύνη της Κύπρου για διάκριση κατά των ξένων επενδυτών και την απαλλοτρίωση της περιουσίας τους χωρίς να καταβάλει εύλογη αποζημίωση. Οι εταιρείες Grant & Eisenhofer, Kessler Topaz Meltzer & Check και Kyros Law Offices, μαζί με τη Διεθνή Δικηγορική Εταιρεία Fietta LLP εκπροσωπούν τους ενάγοντες και διεκδικούν την αποκατάσταση των ζημιών τους που εκτιμώνται σε πάνω από 300 εκατ. ευρώ. «Αυτή είναι μια σημαντική νίκη για τους Έλληνες επενδυτές στην Κύπρο που έχασαν ουσιαστικά τα πάντα. Οι ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της τραπεζικής διάσωσης στην πραγματικότητα ισοδυναμούσαν με οργανωμένη κρατική κλοπή. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της διαιτητικής επίλυσης αυτής της διαφοράς για την ανάκτηση των τεράστιων οικονομικών απωλειών των σχεδόν 1.000 φυσικών και νομικών προσώπων», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.