Κονδύλια με αποφάσεις Eurogroup – Τι κέρδισε η Κύπρος

Οι αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο έρχονται να προσθέσουν άμεσα μια μικρή δύναμη πυρός στο κυπριακό σχέδιο για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούν μια δίοδο για την άντληση χρηματοδότησης για την ενίσχυση του τομέα της υγείας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μετά από επίπονες συζητήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Τρίτη για να καταλήξουν σε αποτέλεσμα το βράδυ της Πέμπτης, διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο που κινητοποιεί πόρους 540 δισ. ευρώ, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις άξονες, από τους οποίους κερδίζει και η Κύπρος:

-To πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης, το Ταμείο SURE, το οποίο ήδη έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δυναμικότητά του, μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι 100 δισ. ευρώ, μέσω εγγυήσεων των κρατών μελών. Η Κύπρος θα προσφέρει εγγυήσεις 38 εκατ. ευρώ και θα αντλήσει 160 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σε προγράμματα στήριξης των εισοδημάτων και των μισθών, όπως αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

-Μερική αλλαγή των κανόνων που αφορούν τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος έχει μια ευελιξία 70 εκατ. ευρώ για να αλλάξει τη κατανομή από το πολυετές πλαίσιο.

-Συμφωνία χρηματοδότησης μέσω της ΕΤΕπ ύψους 200 δισ. ευρώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω εγγυήσεων στον τραπεζικό τομέα. Η Κύπρος έχει βάλει 50 εκατ. ευρώ εγγυήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε από αυτό το σχέδιο μέχρι και 400 εκατ. ευρώ περίπου, για να διοχετευτούν ως δανεισμός με εγγυήσεις στις επιχειρήσεις, εξήγησε χθες στο κρατικό ραδιόφωνο ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

-Πιστωτική γραμμή 240 δισ. ευρώ από τον ESM. Ο μηχανισμός θα χρηματοδοτεί δαπάνες υγείας μέχρι ύψους 2% του ΑΕΠ των κρατών μελών. «Αυτό αποτελεί σημαντική διασφάλιση για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη του ΕSM, με τυποποιημένους όρους, με βάση την εκ των προτέρων αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων», εξήγησε ο πρόεδρος του Eurogroup Μ. Σεντένο. «Κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ που ζητεί αυτή τη στήριξη εξακολουθεί να υπόκειται στο πλαίσιο οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού και επιτήρησης της ΕΕ», σημείωσε. «Η μόνη απαίτηση για πρόσβαση στην πιστωτική γραμμή είναι η χώρα να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για να στηρίξει την εγχώρια χρηματοδότηση των άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης γύρω από τη νόσο COVID-19», διευκρίνισε.

Το επόμενο βήμα

Ο πρόεδρος του Eurogroup έκανε γνωστό ότι με το πέρας της κρίσης οι «27» θα εξετάσουν τη δημιουργία ενός ταμείου για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, μετά από καθοδήγηση των ηγετών, σε συνδυασμό με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Όπως δήλωσε ο Μ. Σεντένο, «ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα αποτελέσει βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Αλλά σήμερα συμφωνήσαμε επίσης να εργαστούμε για ένα Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις που θα χρειαστούν για να οικοδομήσουμε μια καλύτερη, πιο πράσινη, πιο ανθεκτική και πιο ψηφιακή οικονομία».

«Όπως και με τα τρία δίχτυα ασφαλείας, το εν λόγω ταμείο θα συγκέντρωνε την οικονομική μας δύναμη για να επιταχύνει τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Το εν λόγω ταμείο θα είναι προσωρινό, στοχοθετημένο και ανάλογο με το έκτακτο κόστος της τρέχουσας κρίσης και θα βοηθήσει στην εξάπλωση του κόστους στην πάροδο του χρόνου μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης. Υπό την καθοδήγηση των ηγετών, οι συζητήσεις σχετικά με νομικές, πρακτικές και οικονομικές πτυχές θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη λήψη απόφασης», ανακοίνωσε.

«Ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την άποψη ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω της έκδοσης κοινού χρέους, άλλα κράτη μέλη δήλωσαν ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι», κατέγραψε.

Πρόσθετη βοήθεια

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε την απελευθέρωση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 90 εκατ. ευρώ περίπου, ως μέτρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Covid-19.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΚΤΚ ανακοίνωσε πρόσθετο μέτρο, σε συνέχεια αυτών που έλαβε μέχρι σήμερα, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία Covid-19 και τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ αποφάσισε να επιμηκύνει κατά 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής εισαγωγής του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Ο-SII (Other Systemically Important Institutions) της Κύπρου, απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου.

H απελευθέρωση των πιο πάνω κεφαλαίων, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα για την απορρόφηση δυνητικών ζημιών τους και για τη χρηματοδότηση σε πολλαπλάσιο βαθμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα Ο-SII της Κύπρου είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η RCB Bank Ltd, η Eurobank (Cyprus) Ltd, η Alpha Bank (Cyprus) Ltd και η AstroBank Ltd.

Δωρεά

Παράλληλα η Κεντρική προχώρησε σε εισφορά ύψους 1 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για αγορά αναλώσιμων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

«Η ΚΤΚ, από την πρώτη στιγμή, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει σειρά μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και της οικονομίας γενικότερα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Μέρος της όλης προσπάθειας για συμβολή στη διαχείριση των πρωτόγνωρων καταστάσεων που όλοι αντιμετωπίζουμε, προστίθεται, είναι και η εν λόγω εισφορά, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ, με στόχο τη στήριξη των συνανθρώπων μας”, καταλήγει η ανακοίνωση.