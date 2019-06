Ιάπωνες αγοράζουν κυπριακή τεχνολογία

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ως ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Κύπρου να παράγει υψηλής ποιότητας τεχνολογία ερμηνεύεται η απόφαση της Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (The Trust Bank), θυγατρική της Mitsubishi UFJ Financial Group να εξαγοράσει την κυπριακή Point Nine.

Οι Ιάπωνες ήρθαν και αγόρασαν κυπριακή τεχνολογία, σχολίασαν στον «Π» παράγοντες της αγοράς. Η Point Nine παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εξωτερικών εργασιών στον χρηματοοικονομικό τομέα (και συγκεκριμένα στη διεκπεραίωση συναλλαγών), με περισσότερες από 70 πελάτες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων αμοιβαία κεφάλαια, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τράπεζες.

Μετά την εξαγορά η εταιρεία θα ονομάζεται «MUFG Investor Services FinTech Limited».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα τμήματα Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών υπηρεσιών της Trust Bank αποσκοπούν να καταστούν ένας ”απαράμιλλος ηγέτης της βιομηχανίας στην Ιαπωνία, καθώς και ένας παγκόσμιος παίκτης με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό”. Προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η MUFG επιδιώκει την ανάπτυξη, επικεντρωμένη γύρω από την Trust Bank, μέσω ανόργανων επενδύσεων, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών των επενδυτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει τις υπηρεσίες της Trust Bank και την παρουσία της ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας.

Η Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) είναι από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στον κόσμο. Εδρεύει στο Τόκιο και διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο με πάνω από 1.800 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες. Ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 150.000 υπαλλήλους. Οι μετοχές της MUFG διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια του Τόκιο, της Ναγκόγια και της Νέας Υόρκης.