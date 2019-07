Η Vibrana Holdings Ltd προχωρά στην απόκτηση του 100% του πρώην Hilton Cyprus

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Επιστολή στους μετόχους της CTDC (The Cyprus Tourism Development Public Company Limited), ιδιοκτήτριας του The Landmark Nicosia (πρώην Hilton), έστειλε η Vibrana Holdings Ltd, στην οποία σημειώνει την πρόθεσή της για απόκτηση έως του 100% των μετοχών της μεταβιβάζουσας εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Προς όλους τους μετόχους της μεταβιβάζουσας εταιρείας

Ενώ την 26η ημέρα του Φεβρουαρίου, 2019 η εταιρεία εκδοχέας υπέβαλε πρόταση προς όλους τους κατόχους μετοχών στην μεταβιβάζουσα εταιρεία για απόκτηση, κατ’ ελάχιστο του ποσοστού του 90% και κατά το μέγιστο του 100% των μετοχών της μεταβιβάζουσας εταιρείας ως αποτέλεσμα της οποίας κατέβαλε το ποσό των €18,90 ανά μετοχή σε μετρητά.

Ενώ μέχρι την 18η Απριλίου, 2019, που είναι ημερομηνία που εμπίπτει εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αυτής, η εν λόγω προσφορά εγκρίθηκε από τους κατόχους μετοχών όχι λιγότερο από τα εννέα δέκατα της αξίας των εν λόγω μετοχών (άλλων από μετοχές που κατέχονται ήδη κατά την ημερομηνία της προσφοράς από ή από εντολοδόχο της εταιρείας εκδοχέας ή της θυγατρικής της).

Τώρα, επομένως, η εταιρεία εκδοχέας σύμφωνα με το άρθρο 201 (1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, δια της παρούσης σας παρέχει ειδοποίηση ότι επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές που κατέχονται από εσάς στην μεταβιβάζουσα εταιρία.

Και περαιτέρω λάβετε ειδοποίηση ότι εκτός αν μετά από αίτηση που θα υποβληθεί στο δικαστήριο από εσάς κατά ή πριν την 12η ημέρα του Αυγούστου 2019, η οποία είναι ένας μήνας από την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης, το δικαστήριο θεωρεί σωστό να διατάξει διαφορετικά, η εταιρεία εκδοχέας θα δικαιούται και θα υποχρεώνεται να αποκτήσει τις μετοχές που κατέχονται από εσάς στην μεταβιβάζουσα εταιρεία με τους όρους που αναφέρονται στην πιο πάνω αναφερομένη πρόταση η οποία εγκρίθηκε από τους μετόχους της μεταβιβάζουσας εταιρείας που αποδέχτηκαν την πρόταση.