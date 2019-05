Η Τράπεζα Κύπρου ανοίγει την ηλεκτρονική της πλατφόρμα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακής Μεταμόρφωσης, πρωτοπορεί και αναβαθμίζεται, προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη.

Η 1bank παρέχει, μέσω Internet & Mobile Banking, τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί τους λογαριασμούς που διατηρεί με άλλες τράπεζες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σήμερα μόνο σε πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με λογαριασμούς σε οκτώ αγγλικές τράπεζες.

Η τράπεζα, ωστόσο, θα προσφέρει σύντομα παρόμοια πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρούν πελάτες της και συνδρομητές της 1bank σε κυπριακές τράπεζες μέσα από την πλατφόρμα της 1bank, μέσω της οποίας θα μπορούν να πραγματοποιούν και μεταφορές χρημάτων. Πλέον, αναμένει άλλες δύο κυπριακές τράπεζες να είναι τεχνικά έτοιμες ώστε να παρέχουν τις σχετικές προσβάσεις και να μοιραστούν οι κωδικοί μεταξύ των τραπεζών.

Η υπηρεσία προσφέρει διαφάνεια και απλούστευση των διαδικασιών και έναν εύκολο και απόλυτα ασφαλή τρόπο διαχείρισης των χρημάτων και των λογαριασμών των πελατών των τραπεζών. Μέσω της 1bank, και με τη χρήση μόνο του κινητού τηλεφώνου, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις οικονομικές τους καταστάσεις, τους λογαριασμούς τους, την κίνηση των καρτών και τα δάνειά τους σε διάφορες τράπεζες.

Η τράπεζα έχει πρωτοστατήσει στην εγκαθίδρυση στην Κύπρο ενός οικοσυστήματος Ανοιχτής Τραπεζικής (Open Banking), καθώς είναι η πρώτη κυπριακή τράπεζα που εισήγαγε APIs (Application Programming Interfaces) που εφαρμόζουν το PSD2 (Payment Service Directive2) και προχώρησε σε ενοποίηση με οκτώ αγγλικές τράπεζες, επιτρέποντας στους πελάτες να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους που διατηρούν στις άλλες τράπεζες μαζί με τους λογαριασμούς της Τράπεζας Κύπρου μέσω της 1bank. Οι τράπεζες αυτές είναι: Lloyds Bank, Halifax Bank, Bank of Scotland, Natwest Bank, HSBC Bank, RBS Bank, First Direct Bank και Marks and Spencer Bank.

Για πρόσβαση απαιτείται συνδρομή στην 1bank και αντίστοιχη πρόσβαση (συνδρομή) στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής των άλλων τραπεζών.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-Banking_gr/services_gr/—-/.