Η πανδημία αλλάζει τον Κύπριο καταναλωτή

Η πανδημία έχει επιταχύνει τη μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι Κύπριοι επιλέγουν όλο και περισσότερο ψηφιακές μεθόδους πληρωμής έναντι μετρητών και αναμένουν, ή πολλές φορές απαιτούν, την παροχή μιας βελτιωμένης ψηφιακής εμπειρίας. Ταυτόχρονα, οι πελάτες στην Κύπρο εξακολουθούν να εμφανίζονται απρόθυμοι να δίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα με αντάλλαγμα ένα καλύτερο προϊόν ή υπηρεσία, παρόλο που διατηρούν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, τις τράπεζες και το λιανικό εμπόριο.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα «Me, My Life, My Wallet» της KPMG International που δημοσιεύεται στο «Global Customer Center of Excellence», η οποία πραγματοποιήθηκε σε 16 χώρες, περιοχές και δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι οι οργανισμοί πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη για αλλαγή στην προσέγγισή τους και ακολούθως να προσαρμοστούν, αφενός, για να καταφέρουν να παραμείνουν επίκαιροι και, αφετέρου, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πελάτη στην εποχή της πανδημίας της COVID-19.

Από την έρευνα προκύπτει ότι:

• {Bullet}Το 36% των ερωτηθέντων αναμένει από τις εταιρείες να μειώσουν όλες τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σχετικά με την παράδοση (delivery).

• Το 49% των ερωτηθέντων προτιμά πλέον να εξοικονομεί παρά να ξοδεύει.

• Το 80% των ερωτηθέντων προτιμά να αγοράζει από επιχειρήσεις των οποίων οι δράσεις ευθυγραμμίζονται με τις πεποιθήσεις και τις αξίες που πρεσβεύει.

• Το 90% των ερωτηθέντων είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα σε μια «ηθική» επιχείρηση του λιανικού εμπορίου που παράγει κοινωνικό έργο.

• Το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί την προστασία των δεδομένων του το πιο σημαντικό στοιχείο που αναμένει από τις εταιρείες, ενώ το 47% θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες δεν θα δώσουν ποτέ τα προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους.

• Το 44% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί περισσότερες (και διαφορετικές) τεχνολογίες, όπως εφαρμογές για κινητά ή συσκευές φωνητικής εντολής, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.{Bullet}

«Οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με αλληλοσυγκρουόμενες τάσεις και ανάγκες πελατών, προθυμία αλλαγής και φόβο για το άγνωστο», σχολιάζει ο Αντώνης Παρτζίλης, διοικητικός σύμβουλος, επικεφαλής Υπηρεσιών Customer, Strategy and Operations της KPMG Κύπρου, και προσθέτει:

«Η καλύτερη απάντηση των επιχειρήσεων έναντι αυτών των προκλήσεων είναι να προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν και από τους δύο αυτούς κόσμους και να ανταποκριθούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας ψηφιακές πληρωμές ως κανάλι συναλλαγής με τους πελάτες και ενισχύοντας παράλληλα την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια».

Ο Julio Hernandez, επικεφαλής του Global Customer Center of Excellence, US Customer Advisory Lead, KPMG Ηνωμένων Πολιτειών, συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλύτερα τους πελάτες τους, αξιοποιώντας τα δεδομένα τους.

«Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δεδομένα, οι οργανισμοί όχι μόνο μπορούν να δημιουργήσουν βαθιά εξατομικευμένες εμπειρίες, αλλά σταματούν να ζουν μόνο στο παρόν και αρχίζουν να προβλέπουν τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη. Χωρίς τα δεδομένα οι οργανισμοί μένουν στο σκοτάδι, βασισμένοι σε αναχρονιστικές πρακτικές και ανακριβείς γενικεύσεις. Η καλύτερη γνώση του εξελισσόμενου πελάτη προσδίδει εμπιστοσύνη στην προσπάθεια για χαρτογράφηση μιας πορείας σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον».