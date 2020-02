Έξι ξενοδοχεία και 800 νέες κλίνες στη Λάρνακα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H πιο παραγωγική χρονιά των τελευταίων δεκαετιών θα είναι για την πόλη και την ευρύτερη Λάρνακα το 2020, αφού μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται να λειτουργήσουν έξι νέα ξενοδοχεία που θα αναβαθμίσουν σε σημαντικό βαθμό την τοπική ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σύμφωνα με άρθρο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λ/κας, πέραν των 800 νέων ποιοτικών κλινών θα προστεθούν στο δυναμικό της περιφέρειας Λάρνακας εντός του έτους με τη λειτουργία των νέων μονάδων. Τα ξενοδοχεία αυτά θα είναι το Hotel Indigo Larnaca, που ανήκει στον όμιλο InterContinental Hotels Group, το οποίο θα λειτουργήσει στην περιοχή Αγ. Λαζάρου. Θα είναι η πρώτη μονάδα που θα λειτουργήσει ο υπό αναφορά ξενοδοχειακός κολοσσός στην Κύπρο. Το Radisson Beach Resort Larnaca ανεγείρεται στον χώρο όπου λειτουργούσε το πρώην ξενοδοχείο Princess στην Ορόκλινη. Το εν λόγω ξενοδοχείο θα είναι το πρώτο παραλιακό resort τού υπό αναφορά ομίλου ανά το παγκόσμιο! Το The Quality Lodge by Best Western Premier Collection αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης. Το συγκεκριμένο brand θεωρείται το πιο ιδιαίτερο από τη συλλογή ξενοδοχείων του ομίλου Best Western. Στην παραλιακή περιοχή Ορόκλινης θα λειτουργήσει σύντομα και το Solaar Boutique Hotel & Spa. Πρόκειται για ξενοδοχείο πολυτελείας που κτίστηκε στον χώρο του πρώην ξενοδοχείου Michael’s. Εξάλλου, δύο νέα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Το Samirana Boutique Hotel στην πλατεία Ερμού και το Pallas Hotel που ανεγείρεται στην πλατεία Παλλάς.