Eurogroup: Ολονύχτιο παζάρι για κονδύλια χωρίς μνημόνια και κορωνοομόλογο

Σε ολονύχτιο θρίλερ εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup αναφορικά με τον «οδικό χάρτη» της Κομισιόν για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19.

Το σχέδιο δεν βρήκε σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη, με συνέπεια η συνεδρίαση του κρίσιμου για το μέλλον της Ένωσης Eurogroup να διακοπεί. Η τηλεδιάσκεψη συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, και όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί της Τετάρτης, από τους Κλάους Ρέγκλινγκ (ESM), Μάριο Σεντένο και Πάολο Τζεντιλόνι.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επρόκειτο να παρουσιάσει τον «οδικό χάρτη», την ώρα που δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία και η Δανία, έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για τη σταδιακή άρση των μέτρων.

Όμως, οι Επίτροποι θα περιοριστούν τελικά σε μια «συζήτηση προσανατολισμού» για το θέμα, χωρίς να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Κατά συνέπεια, η συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρούσε η πρόεδρος της Κομισιόν δεν θα πραγματοποιηθεί.

Κάθε χώρα σε δικό της στάδιο της πανδημίας

Η χρονική στιγμή φαινόταν ότι ήταν η κατάλληλη, επειδή ορισμένες χώρες-μέλη είχαν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες, εξήγησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Έρικ Μάμερ. Όμως, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή πηγή, ήταν ταυτόχρονα και μια «ευαίσθητη» χρονικά περίοδος, επειδή η κάθε χώρα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της πανδημίας.

«Η Επιτροπή δεν θέλει να διακινδυνεύσει και να δώσει μια ένδειξη χαλάρωσης που μπορεί να ήταν παρεξηγήσιμη» προσέθεσε, εκτιμώντας ότι μια ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει «μετά το Πάσχα» των Καθολικών.

Η Αυστρία έδωσε τη Δευτέρα ένα χρονοδιάγραμμα του σχεδίου χαλάρωσης των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα για την πανδημία, το οποίο θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα, με την επαναλειτουργία των μικρών εμπορικών καταστημάτων.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ανακοίνωσε τη σταδιακή άρση των περιορισμών, με την επαναλειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και δημοτικών σχολείων από τις 15 Απριλίου.

Θρίλερ με το οικονομικό πακέτο κατά της κρίσης

Την ίδια ώρα ένα οικονομικό εκτυλίσσεται θρίλερ, καθώς oι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης επιχειρούν να συμφωνήσουν σε μέτρα ύψους άνω του μισού τρισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας.

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup όχι μόνο ξεκίνησε αργότερα, αλλά και διακόπηκε προσωρινά το βράδυ -γεγονός ενδεικτικό των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών του Βορρά και του Νότου.

Αρχικά οι υπουργοί Οικονομικών επρόκειτο να διακόψουν για μία ώρα, αλλά αργότερα υπήρξε παράταση αρχικά για ένα δίωρο και αργότερα για ένα τρίωρο.

Αν δεν υπάρξει λύση στο Eurogroup τις αποφάσεις θα κληθούν να λάβουν οι ηγέτες των κρατών-μελών στη Σύνοδο Κορυφής.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

«Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών» πρόσθεσε.

