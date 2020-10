Διαδικτυακό συνέδριο του Invest Cyprus για προσέλκυση επενδύσεων από ΗΒ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), συνεχίζοντας τις προωθητικές του ενέργειες με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα διαδικτυακό συνέδριο υπό τον τίτλο «Cyprus` Proposition for the UK`s financial services industry», με επίκεντρο την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και με βασικό άξονα την ανάδειξη της Κύπρου ως ιδανικής λύσης στη μετά-Brexit εποχή.

Ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει ότι ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιώργος Θεοχαρίδης, ο Πρόεδρος του Cyprus Investments Funds Association (CIFA) Αντρέας Γιασεμίδης, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως οι EY Law, PwC, Deloitte και KPMG Κύπρου, Kinanis LLC, Chrysostomodes Advocates και MAP S.Platis. Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις προοπτικές της Κύπρου όσον αφορά τοΝ τομέα των fintech, τα e-payment institutions, τα επενδυτικά ταμεία και τον ασφαλιστικό τομέα.

Προτάσσοντας τις προοπτικές της Κύπρου ιδιαίτερα ενόψει και του Brexit, ο Invest Cyprus παρουσίασε εκτενώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας, τα οποία την καθιστούν ιδανικό προορισμό για τις εταιρείες που αναζητούν ευρωπαϊκή έδρα (EU passporting). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φιλόξενο περιβάλλον του νησιού, το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, την γεωγραφική θέση και την εύκολη πρόσβαση που προσφέρει στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, το ισχυρό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το διαφανές φορολογικό καθεστώς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus, Γιώργος Καμπανέλλας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος έχει όλα τα φόντα να καταστεί τεχνολογικό κέντρο της περιοχής, προσελκύοντας τεχνολογικές εταιρείες. Όπως εξήγησε, ήδη ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων εταιρειών επιλέγουν την Κύπρο για μεταφορά της έδρας τους.

«Η προσπάθεια του Invest Cyprus για ανάδειξη της χώρας ως ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κέντρου είναι μία συνεχής διαδικασία και είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες του εξωτερικού να επιλέγουν την Κύπρο για μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους», επεσήμανε.

Στη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και δημοσκόπηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες με άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Ειδικότερα, στο ερώτημα κατά πόσο το Brexit θα επηρεάσει τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών σε ό,τι έχει να κάνει με ενδεχόμενη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, το 76,9% των συμμετεχόντων απάντησε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την τελική συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ερώτημα για το ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για μετακίνηση έδρας, ποσοστό της τάξης του 40% υπέδειξε τα δικαιώματα για EU Passporting.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΡ/ΓΒΑ)