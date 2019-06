Cyprus Casinos: Νέες θέσεις εργασίας στα «C2»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Έναν χρόνο μετά τη λειτουργία του προσωρινού καζίνου στη Λεμεσό, η Melco, η εταιρεία πίσω από την ανάπτυξη του πρώτου πολυθεματικού καζίνου-θέρετρου στην Κύπρο, City of Dreams Mediterranean, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να προσφέρει νέες ευκαιρίες εργοδότησης. Ενόψει της λειτουργίας των δύο νέων δορυφορικών καζίνου σε Αγία Νάπα και Πάφο, η Melco διοργανώνει την πρώτη ανοικτή Ημέρα Καριέρας, προσκαλώντας όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της ψυχαγωγίας να συμμετάσχουν σε αυτήν. Η Ημέρα Καριέρας θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, μεταξύ 10π.μ και 5μ.μ στο Columbia Plaza στην οδό Αγίου Ανδρέου 223, στη Λεμεσό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν μαζί τους το βιογραφικό τους σημείωμα και να είναι έτοιμοι για συνέντευξη από το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της «Ομάδας Εργοδοτήσης Ταλέντων» των «C2». Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 21 ετών, φιλόδοξοι, να επιδιώκουν την αριστεία και να θέλουν να προσφέρουν στους επισκέπτες του καζίνου αξέχαστες εμπειρίες. Όσοι επιτύχουν στη συνέντευξη και πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα εργοδοτηθούν άμεσα από την εταιρεία.

Σχολιάζοντας τις νέες θέσεις εργασίας, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Melco στην Κύπρο, κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι ο Όμιλος Melco προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών. Τόνισε επίσης ότι: «Η Melco προσφέρει στο προσωπικό της υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία συνάδει με την παγκόσμια φιλοσοφία της εταιρείας όσον αφορά τις προσλήψεις, που είναι «hire on attitude, image and potential and we train on skills» – πρόσληψη βάσει συμπεριφοράς, εικόνας και προοπτικής και εκπαίδευση για ανάπτυξη ικανοτήτων». Καταλήγοντας, σημείωσε ότι πολλοί υπάλληλοι της Melco στην Κύπρο έχουν ήδη προωθηθεί σε υψηλότερες θέσεις εντός του οργανισμού.

Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν κρουπιέρηδες, λειτουργούς ηλεκτρονικών μηχανών, ταμίες, φρουρούς ασφαλείας, λειτουργούς καμερών, προσωπικό υποδοχής και προσωπικό τηλεφωνικού κέντρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Melco εργοδοτεί ήδη πέραν των 800 ατόμων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Κύπριοι πολίτες.

Όλες οι θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα των Cyprus Casinos «C2» www.cypruscasinos.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25088207.