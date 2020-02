Αυτά είναι τα τρία νέα αεροσκάφη της Aegean (vid)

Παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα από την Aegean, τα πρώτα τρία νέα αεροσκάφη της οικογένειας Airbus Α320neo, με κινητήρες Pratt & Whitney.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και φορέων, συνεργατών, πελατών και εργαζομένων της εταιρείας.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, με την αρχική παραγγελία του 2018 να έχει ήδη επεκταθεί με δέσμευση για 12 πρόσθετα αεροσκάφη, η εταιρεία πρόκειται να παραλάβει κατ’ ελάχιστο 46 νέα αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo και Α321neo, έως το 2025, με δυνατότητα προσθήκης 12 επιπλέον αεροσκαφών (έως 58 αεροσκάφη). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα, ύψους 2,5-3 δισ. δολαρίων σε τιμές αγοράς (6-6,5 δισ. δολάρια σε τιμές καταλόγου). Με αφετηρία το 2020 και σε βάθος 6ετίας, η AEGEAN θα επενδύει 500 εκατ. δολάρια το χρόνο σε επέκταση και εκσυγχρονισμό του στόλου της. Έως τον Ιούλιο του 2020, η AEGEAN αναμένεται να παραλάβει συνολικά 6 νέα αεροσκάφη για να συμπληρώσουν ένα στόλο 65 αεροσκαφών, προσθέτοντας 1,5 εκατ. θέσεις (19 εκατ. θέσεις συνολικά στο έτος) και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου της σε συνολικά 155 προορισμούς και 44 χώρες για το 2020.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέδειξε την αξία της επένδυσης για τη χώρα, επεσήμανε: «Η κυβέρνηση ενθαρρύνει ενεργά τις επιχειρήσεις που στρέφονται στις τεχνολογίες αιχμής, σέβονται το ανθρώπινο δυναμικό τους και ακολουθούν τις επιταγές της πράσινης ανάπτυξης. Ακριβώς γιατί τότε το δικό τους κέρδος λειτουργεί παράλληλα με το κέρδος ολόκληρης της κοινωνίας. Από την άποψη αυτή, η AEGEAN συνδυάζει το όραμα με τον ρεαλισμό. Και ενώ πετάει στους αιθέρες, αποδεικνύει ότι πατάει σταθερά και στη γη. Είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα, ειδικά από τις ελληνικές επιχειρήσεις».

