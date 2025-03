Πρόγραμμα δράσεων ΕΚΚ με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 2025

Στο επίκεντρο των δράσεων της, είναι οι ευκαιρίες, προκλήσεις και κίνδυνοι στο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον

«Πλούσιο» είναι το πρόγραμμα δράσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 2025, η οποία σημειώνει ότι στο επίκεντρο των δράσεων της, είναι οι ευκαιρίες, προκλήσεις και κίνδυνοι στο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΚΚ αναφέρει ότι συμμετέχει και φέτος, με σειρά ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων, στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος (Global Money Week 2025). «Πρόκειται για την ετήσια διεθνή εκστρατεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ανάγκη χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης των νέων, για να αποκτήσουν σταδιακά τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων και την επίτευξη οικονομικής ευημερίας και ανθεκτικότητας», σημειώνει.

Όπως αναφέρει, επικεντρώνει τις δράσεις της στις ευκαιρίες, προκλήσεις και κινδύνους του ψηφιακού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων προγραμματίζονται διάλεξη του Προέδρου της ΕΚΚ στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού στις 17 Μαρτίου 2025 και ομιλίες και διαλέξεις στελεχών της ΕΚΚ σε σχολεία και αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Προγραμματίζονται ακόμη η δημιουργία ειδικής ενότητας στην πύλη χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, με χρήσιμο υλικό για εκπαιδευτικούς, με στόχο την υποστήριξη των δράσεων που θα υλοποιήσουν σχολεία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, αλλά και παρεμβάσεις και δημοσιεύσεις άρθρων, συνεντεύξεων και επιμορφωτικών οδηγών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που είναι πιο εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα εργαλεία».

Η δημιουργία επιμορφωτικού κουίζ σχετικά με παγίδες και απάτες στο ψηφιακό περιβάλλον και ανάρτηση στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης που διατηρεί η ΕΚΚ στην επίσημη διαδικτυακή της σελίδα είναι ακόμη μια από τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της ΕΚΚ στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης δήλωσε ότι στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η λήψη έξυπνων χρηματοοικονομικών αποφάσεων με προτεραιότητα την ασφάλεια των χρημάτων μας απαιτεί γνώση, πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης και κριτική σκέψη. «Η ενδυνάμωση των πολιτών με δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και να διαχειρίζονται τους κινδύνους στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των ψηφιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, είναι περισσότερο από επιβεβλημένη», είπε, όπως αναφέρεται.

«Σύμφωνα με την υπεύθυνη της ΕΚΚ για την χρηματοοικονομική επιμόρφωση του κοινού, Λειτουργό Α’ κυρία Έλενα Καρκώτη, στόχος της ΕΚΚ είναι η ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών και κυρίως των νέων να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους στο ψηφιακό περιβάλλον, με ασφάλεια, προνοητικότητα και σιγουριά».

«Η ικανότητα εντοπισμού παραπλανητικών ή ψευδών επενδυτικών προτάσεων αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας. Θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η λήψη οικονομικών αποφάσεων υπό πίεση ή συναισθηματική φόρτιση κρύβει κινδύνους και ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε συστάσεις για βιαστικές ενέργειες, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανεπιβεβαίωτες πηγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δράσεις προγραμματίζονται επίσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), στην οποία ανήκει και η ΕΚΚ.

Συγκεκριμένα, στις 13 Μαρτίου 2025, πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ΚΕΧΑΠ το Διεθνές Συνέδριο «Financial Literacy for the Youth: Preparing the Next Generation». Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων που πλαισίωναν το συνέδριο, η ΕΚΚ φιλοξένησε το διαδραστικό και ενημερωτικό εργαστήρι «Dialogue with Stakeholders and CyFLEC’s Associates». Επίσης, έχουν ετοιμαστεί δύο Οδηγοί – ένας για εκπαιδευτικούς και ένας για μαθητές – με επιμορφωτικό υλικό, παραδείγματα και χρηματοοικονομικές συμβουλές, οι οποίοι στάλθηκαν στα σχολεία, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ