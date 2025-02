Ακίνητα: Διατηρούν δυναμική τα διαμερίσματα ενώ εξελίσσεται διόρθωση τιμών στην αγορά

Νέα έκδοση του Ask Wire Index για το τέταρτο τρίμηνο

Η Ask Wire δημοσίευσε τη νέα έκδοση του Ask Wire Index για το 4ο τρίμηνο του 2024, που αφορά στις τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων. Ο δείκτης Ask Wire καλύπτει όλες τις περιοχές και τους κύριους τύπους ακινήτων, με στοιχεία που ξεκινούν από το 4ο τρίμηνο του 2009.

Ο Δείκτης καταγράφει ποικίλες τάσεις στις αξίες των ακινήτων παγκύπρια, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Σε ετήσια βάση οι μεταβολές των τιμών πώλησης παρουσιάζουν αύξηση σε συγκεκριμένους τύπους ακινήτων με τις αξίες των διαμερισμάτων να αυξάνονται κατά 1,3% και των παραθεριστικών διαμερισμάτων κατά 0,9%. Ωστόσο, άλλες κατηγορίες ακινήτων κατέγραψαν μείωση. Συγκεκριμένα, οι τιμές για αποθήκες μειώθηκαν κατά 2,3%, για εμπορικά ακίνητα κατά 1,7%, ενώ για κατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες και γραφεία μειώθηκαν κατά 0,3%. 0,6% και 0,2% αντίστοιχα αντανακλώντας τις μεταβολές στο περιβάλλον της ζήτησης.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των εμπορικών ακινήτων μειώθηκαν κατά 0,9%, των αποθηκών κατά 0,5% και των παραθεριστικών κατοικιών κατά 0,2%. Ανοδικά κατά 0,2% κινήθηκαν οι τιμές των γραφείων και των κατοικιών και κατά 0,6% των διαμερισμάτων. Οι τιμές των παραθεριστικών διαμερισμάτων παρέμειναν σταθερές. Σε επίπεδο επαρχιών, οι τιμές μειώθηκαν σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, με τη Λάρνακα να παραμένει σχετικά σταθερή.

Οι τιμές των ενοικίων είχαν επίσης μικτή εικόνα. Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2023, οι τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 1,5% και των παραθεριστικών διαμερισμάτων κατά 1,1% γεγονός που υποδηλώνει την ισχυρή ζήτηση σε αυτό το τμήμα της αγοράς.

Οι αποθήκες και τα εμπορικά ακίνητα κατέγραψαν μείωση 2%, οι κατοικίες 0,8% και τα γραφεία 0,6%. Σημειώνεται ότι οι τιμές ενοικίασης παραθεριστικών κατοικιών παρέμειναν σταθερές σε ετήσια βάση.

Σε τριμηνιαία βάση, τα ενοίκια των παραθεριστικών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 1,1%, και των διαμερισμάτων κατά 0,2%, ενώ αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές ενοικίασης κατοικιών, αποθηκών και γραφείων. Οι τιμές ενοικίασης παρέμειναν γενικά σταθερές σε όλες τις επαρχίες, με εξαίρεση τη Λευκωσία και τη Λεμεσό που παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις στα ενοίκια διαμερισμάτων και την Πάφο, η οποία κατέγραψε αύξηση σχεδόν 5% στα ενοίκια διαμερισμάτων.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολίασε ότι: «Ο Δείκτης Ask Wire του 4ου τριμήνου 2024 αντικατοπτρίζει μια αγορά σε μεταβατικό στάδιο, η οποία ισορροπεί μεταξύ των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών και των δυναμικών που εξελίσσονται. Η ζήτηση για διαμερίσματα παραμένει σε υγιή επίπεδα, υποστηριζόμενη από την ανθεκτικότητα του τουρισμού, ο οποίος αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ το 2025. Η προσφορά καινούργιων κατοικιών αρχίζει να μειώνει τις πιέσεις στις τιμές των οικιστικών ακινήτων και των ενοικίων, ανακουφίζοντας μια αγορά που αντιμετώπισε ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που οι προκλήσεις, όπως τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων και το αυξημένο κόστος κατασκευής, εξακολουθούν να υφίστανται, μετριάζουν τη ζήτηση μεμονωμένα και όχι ευρέως. Συνολικά, η αγορά σταθεροποιείται, με ευκαιρίες που αναδύονται σε τμήματα που οδηγούνται τόσο από τον τουρισμό, όσο και από τη σταθερή εγχώρια ζήτηση.

Για αναλυτικότερα στοιχεία για την αξία των πωλήσεων και των ενοικιάσεων ανά περιοχή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://ask-wire.com/insights/