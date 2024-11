Masterclass για την κατανόηση των αποφάσεων των καταναλωτών 

Μasterclass με τίτλο "Get In Your Customer’s Mind", στο πλαίσιο της σειράς εκπαίδευσης στελεχών "Life Changing Ideas" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρουσιάζει το masterclass με τίτλο "Get In Your Customer’s Mind", στο πλαίσιο της σειράς εκπαίδευσης στελεχών "Life Changing Ideas". Το masterclass, με εισηγητή τον Δρα Παντελή Σολωμού, θα εστιάσει στην ψυχολογία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών. Ο Δρ Σολωμού, με εμπειρία άνω των 20 ετών στα συμπεριφορικά οικονομικά, κατέχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Brown και έχει διατελέσει κορυφαίος σύμβουλος στο "Nudge Unit" της Βρετανικής Κυβέρνησης. Η εξειδίκευσή του αφορά τους ψυχολογικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, προσφέροντας πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή καινοτομιών με επίκεντρο τον πελάτη σε όλη την Ευρώπη. Το masterclass αυτό προσφέρει μια εντατική, τρίωρη συνεδρία, εστιασμένη στην κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσω της επιστήμης της συμπεριφοράς. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν νοητικά μοντέλα, προκαταλήψεις και συναισθηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις, μέσα από διαδραστικές συζητήσεις και πραγματικά παραδείγματα. Αυτές οι γνώσεις έχουν ως στόχο να αναδιαμορφώσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές με επίκεντρο τον πελάτη. Το masterclass απευθύνεται σε μεσαία έως ανώτερα στελέχη διοίκησης, επικεφαλής τμημάτων και επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές εμπλοκής των πελατών τους. Στόχοι του Masterclass: Κατανόηση Κινήτρων: Εξερεύνηση των κινήτρων πίσω από τις ενέργειες των πελατών και πρόβλεψη των αναγκών τους.

Παράγοντες Λήψης Αποφάσεων: Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματα και οι γνωστικές προκαταλήψεις επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών, με εφαρμογές για τη στρατηγική αξιοποίησή τους.

Επιρροή στη Συμπεριφορά: Αποκάλυψη του πώς μικρές αλλαγές στο περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των πελατών και να αυξήσουν τα ποσοστά μετατροπών.

Πρακτικές Εφαρμογές: Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων μέσω πραγματικών σεναρίων για την αντιμετώπιση επιχειρηματικών προκλήσεων.

Γνώσεις Επιστήμης Συμπεριφοράς: Παροχή των πιο πρόσφατων γνώσεων από την επιστήμη της συμπεριφοράς για την ενίσχυση της διαδραστικότητας με τους πελάτες.

Ανάπτυξη Στρατηγικών: Εφαρμογή πρακτικών στρατηγικών για τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών πελατών. Σχετικά με τον Δρα Παντελή Σολωμού: Ο Δρ Σολωμού είναι γνωστός για την προσέγγισή του στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής στρατηγικής μέσω της κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνήσεις και πολυεθνικές σε τομείς όπως η υγεία, τα χρηματοοικονομικά και η βιωσιμότητα. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης, όπως το BBC και οι Financial Times. Σχετικά με τη σειρά Life Changing Ideas: Η σειρά "Life Changing Ideas" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στελεχών στην Κύπρο, με έμφαση στην πρακτική επιχειρηματική μάθηση που εμπνέει, ενισχύει την καινοτομία και προάγει την ολιστική σκέψη. Λεπτομέρειες Εκδήλωσης: Ημερομηνία & Ώρα: 28 Νοεμβρίου 2024 | 10:00-13:00

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Χωρητικότητα: Περιορισμένη σε 50 συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή, επισκεφθείτε τη σελίδα του masterclass.