Από σήμερα σε εφαρμογή μηδενικός ΦΠΑ - Ποια προϊόντα αφορά

Το παιδικό γάλα, οι παιδικές πάνες και οι πάνες ενηλίκων, τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία, αλλά και συγκεκριμένα λαχανικά και φρούτα περιλαμβάνονται στα βασικά είδη στα οποία από σήμερα 4 Νοεμβρίου 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα περιγράφει τις κατηγορίες των βασικών ειδών που προβλέπει το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 349/2024).

Ειδικότερα, στα εν λόγω είδη περιλαμβάνονται το παιδικό γάλα (σε υγρή μορφή και σκόνη), οι παιδικές πάνες και οι πάνες ενηλίκων και τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία (ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας).

Η λίστα φρούτων - λαχανικών

Στην κατηγορία λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη περιλαμβάνονται οι πατάτες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0701), οι ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702), κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά (κωδ. κλάσης ΣΟ 0703), κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες, (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0704), μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) (κωδ.κλάσης ΣΟ 0705), λαρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0706), αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707), λαχανικά λοβοφόρα με ή χωρίς λοβό όπως μπιζέλια και φασόλια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0708), μελιτζάνες, σέλινα, μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά άλλα από μαρούλια (κόλιανδρος, μαϊντανός, γλιστιρίδα), κάππαρη, μάραθο (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0709).

Στην κατηγορία νωπά φρούτα, περιλαμβάνονται οι μπανάνες (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0803), τα σύκα (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0804), εσπεριδοειδή (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0805) (πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, φράπες, γκρέιπ-φρουτ, λεμόνια και γλυκολέμονα), σταφύλια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0806), πεπόνια και καρπούζια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0807), μήλα και αχλάδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0808), βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια και δαμάσκηνα (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0809) και φράουλες και ακτινίδια (κωδ. κλάσης ex ΣΟ 0810).