Τέλος στην υπόθεση της FBME:  Υπέρ της Κεντρικής Τράπεζας η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας

ARXIGRAMMA}Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας (Cour de Cassation) έδωσε τέλος στη νομική διαμάχη για την εξυγίανση της FBME χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK) να τη θέσει σε εξυγίανση ως συνετή πράξη, χωρίς να παραβιάζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις δυνάμει διμερούς επενδυτικής σύμβασης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσία, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την απόφαση (Final Award) ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, στη διαιτησία A.F.M.S. and F.M.S. v. Republic of Cyprus (ICC Case no. 20588/ZF//AYZ) και τερματίζεται η διεκδίκηση αποζημιώσεων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, εξετάζοντας την αξίωση των απαιτητών για καταβολή αποζημιώσεων από τη Δημοκρατία, απέρριψε, κατά πλειοψηφία, όλες τις απαιτήσεις εναντίον της Δημοκρατίας, και επιβεβαίωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενήργησε ως συνετή εποπτική αρχή και ότι η Δημοκρατία δεν παραβίασε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της δυνάμει της διμερούς επενδυτικής σύμβασης Κύπρου - Λιβάνου.

Τον Ιούλιο του 2014 η ΚΤΚ έθεσε την FMBE σε εξυγίανση έπειτα από την απόφαση του Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να κατατάξει την τράπεζα ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα «με πρωταρχικό στόχο τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Το Cour de Cassation ουσιαστικά επικύρωσε την απόφαση που εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2022 από το Εφετείο Παρισιού, για απόρριψη του αιτήματος των απαιτητών να ακυρωθεί η εκδοθείσα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019), στη διαιτησία A.F.M.S. and F.M.S. v. Republic of Cyprus. Μετά από αυτή την απόφασή του, οι απαιτητές δεν έχουν οποιαδήποτε περαιτέρω ένδικα μέσα στη διάθεσή τους για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το 2014, οι απαιτητές, οι οποίοι κατείχαν έμμεσα το μετοχικό κεφάλαιο της FBME Bank Ltd. (FBME), κίνησαν διεθνή διαιτησία κατά της Δημοκρατίας (δυνάμει της διμερούς σύμβασης για την Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία Επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου), σε Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο που συστάθηκε δυνάμει των κανόνων διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce) με έδρα το Παρίσι, διεκδικώντας αποζημίωση από τη Δημοκρατία ύψους 1,4 δισ. με τον ισχυρισμό ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενήργησε αυθαίρετα με την απόφασή της να θέσει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME υπό εξυγίανση.

Οι απαιτητές υποστήριξαν επιπλέον ότι η Δημοκρατία έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνη, επειδή δεν εμπόδισε την κατάταξη της FinCEN ή δεν επέτρεψε στην FBME να συνεχίσει να λειτουργεί παρά την κατάταξη αυτή.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, οι απαιτητές προσέφυγαν εναντίον της απόφασης (Final Award) του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Εφετείο Παρισιού, το οποίο, στις 22 Μαρτίου 2022, απέρριψε την αίτηση των απαιτητών για ακύρωση της διαιτητικής απόφασης. Το Εφετείο παρατήρησε ότι δεν μπορούσε να επανεξετάσει την ουσία των ευρημάτων του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου και επιβεβαίωσε ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο είχε ενεργήσει σύμφωνα με τη δικαιοδοσία του και τη διεθνή δημόσια πολιτική κατά την απόρριψη των αξιώσεων των απαιτητών.

«Η απόφαση του Cour de Cassation της 9ης Οκτωβρίου 2024 επιβεβαιώνει ότι η απόφαση του Εφετείου του Παρισιού ήταν νομίμως δικαιολογημένη για την απόρριψη της αίτησης για ακύρωση της διαιτητικής απόφασης», σημειώνεται.

Τη Δημοκρατία ενώπιον του Cour de Cassation της Γαλλίας εκπροσώπησε ο δικηγορικός οίκος Rousseau & Tapie, σε στενή συνεργασία με τους δικηγορικούς οίκους Gide Loyrette Nouel και Viguié Schmidt & Associés (ο οποίος εκπροσώπησε τη Δημοκρατία ενώπιον του Εφετείου του Παρισιού), και Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (ο οποίος εκπροσώπησε τη Δημοκρατία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου), με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, και σε συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.