Στα σκαριά εγχώρια έκδοση ομολόγου

«Έχουμε ήδη αρχίσει συζητήσεις, και είναι σε καλό στάδιο, να γίνει μια εγχώρια έκδοση κυβερνητικών ομολόγων και η εισαγωγή τους στο ΧΑΚ», είπε στην εκπομπή «Show me the money» του «Πολίτη 107.6 & 97.6» ο πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης

Το 2024 αποδεικνύεται μια παραγωγική χρονιά για το κυπριακό χρηματιστήριο, με τη διοίκηση του ΧΑΚ να προχωρά σε κινήσεις που εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του. Η εισαγωγή των κυβερνητικών ευρωπαϊκών ομολόγων, σε συνεργασία με την ελβετική SIX, διπλασίασε την κεφαλαιοποίηση του ΧΑΚ, στα 20 δισ. ευρώ.



Σε εξέλιξη είναι οι νομοτεχνικές διαδικασίες για να προχωρήσει τους επόμενους μήνες η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, με την είσοδο ξένου χρηματιστηρίου ως στρατηγικού επενδυτή. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για την έκδοση ομολόγων από την κυπριακή αγορά και την εισαγωγή νέων εταιρειών, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Show me the money» του «Πολίτη...