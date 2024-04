Πώς δημιουργείται ένα αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο

Ανοικτή συζήτηση από το European Institute of Management and Finance (EIMF)

Στα πλαίσια του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος που προσφέρεται από τον Οκτώβρη του 2024, στην «Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση» (Master Programme in Governance, Risk and Compliance), το European Institute of Management and Finance (EIMF), διοργάνωσε στις 22 Απριλίου, την πρώτη ανοικτή συζήτηση, στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων “The Directors Series”, με τίτλο “Enhancing Board Performance and Effectiveness”.

Στη συζήτηση, ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Τάκης Κληρίδης και Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και ο στρατηγικός σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Τάσος Αναστασίου, απάντησαν σε μια σειρά από εξειδικευμένα ερωτήματα για το πως μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων. Τη συζήτηση συντόνιζε ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ινστιτούτου και επικεφαλής του Κέντρου Καλής Διακυβέρνησης, Δρ Άδωνης Πηγασίου.

Ο κ. Τάκης Κληρίδης, μέσα από τη συζήτηση που κράτησε σχεδόν δύο ώρες, στάθηκε στη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στην ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση όσων μετέχουν σε αυτά, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ευθύνες και τα καθήκοντα που έχουν.

Από την πλευρά του, ο κ. Τάσος Αναστασίου, τόνισε τη σημασία της ποικιλομορφίας στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων, στα πλεονεκτήματα που φέρνουν οι ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι, στο ρόλο του Προέδρου του συμβουλίου και υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των μελών των συμβουλίων.

Παρακολουθείστε τα όσα επεσήμαναν στους συμμετέχοντες οι κύριοι Κληρίδης και Αναστασίου και τα όσα δήλωσε ο κ. Πηγασίου σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται από το Ινστιτούτο για την προώθηση της κουλτούρας καλής εταιρικής διακυβέρνησης.

Για τις επόμενες εκδηλώσεις του Κέντρου Καλής Διακυβέρνησης μείνετε συντονισμένοι με την ιστοσελίδα του Κέντρου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του EIMF.