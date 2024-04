Συνταξιοδοτικό ταμείο αποκτά τα Mall of Cyprus/Mall of Engomi

Η επένδυση της Pareto θα διευκολύνει την υλοποίηση της προτεινόμενης νέας ανάπτυξης του Mall of Limassol από την Atterbury Europe

Στα "χέρια" της Pareto, η οποία ανήκει στο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Αφρικής και διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ μεικτά, περνά ο έλεγχος του Mall of Cyprus και του Mall of Engomi, με τους επενδυτές να βλέπουν ζεστά τη δημιουργία εμπορικού κέντρου στη Λεμεσό.

Τα δύο εμπορικά κέντρα στη Λευκωσία αποκτήθηκαν το 2015 από την Atterbury Europe. Η Pareto είναι μέτοχος στην Atterbury Europe. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συναλλαγή μετόχων, με την οποία η Pareto θα ανταλλάξει μέρος της έκθεσης χρέους της στην Atterbury Europe με την απόκτηση του 70% των Mall of Cyprus και Mall of Engomi. Η Atterbury Europe και η υφιστάμενη τοπική ομάδα διαχείρισης θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται την καθημερινή λειτουργία των δύο εμπορικών κέντρων.

Η Atterbury Europe σε ανακοίνωσή της σχολιάζει ότι η συναλλαγή αυτή είναι επωφελής για τον όμιλο, καθώς θα απομειώσει τον ισολογισμό της Atterbury Europe και ως εκ τούτου θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξή της, όπως η προτεινόμενη νέα ανάπτυξη του Mall of Limassol. Το Mall of Cyprus και το Mall of Engomi με τη σειρά τους θα επωφεληθούν από έναν ισχυρό "μέτοχο αναφοράς" στην Pareto.

"Η Atterbury Europe και η Pareto παραμένουν προσηλωμένες στους υπαλλήλους, τους ενοικιαστές και κυρίως τους πιστούς πελάτες τους και θα συνεργαστούν για να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης στην κυπριακή κοινότητα", τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.



"Για εμάς ήταν απολύτως λογικό για τη γεωγραφική μας επέκταση στην Ευρώπη το 2019, να προβούμε σε κοινοπραξία με συναδέλφους από τη Νότιο Αφρική που είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί στην Ευρώπη. Με την άμεση επένδυσή μας στο Mall of Cyprus και στο Mall of Engomi, ουσιαστικά θα αναπαράξουμε το μοντέλο που έχει ήδη καθιερωθεί σε επίπεδο Atterbury Europe", δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Pareto, Malose Kekana.

"Αυτή η συναλλαγή μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Κύπρο, όχι λιγότερα. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε διαχείριση ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων στο Mall of Cyprus και στο Mall of Engomi. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με τους ενοικιαστές, τις τράπεζες και όλους τους άλλους ενδιαφερομένους και ταυτόχρονα θα έχουμε έναν ισχυρότερο ισολογισμό για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη", αναφέρει από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Atterbury Europe, Henk Deist.

Τα διοικητικά συμβούλια των Mall of Cyprus και Mall of Engomi έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για την προτεινόμενη συναλλαγή και συγκάλεσαν έκτακτη γενική συνέλευση ("ΕΓΣ") στις 24 Απριλίου 2024 στις 10.00 για να επιτρέψουν στους μετόχους να ψηφίσουν επί των προτεινόμενων αποφάσεων.

Η Atterbury Europe

Η Atterbury Europe Holding B.V. ("Atterbury Europe"), η οποία εδρεύει στο Leiden της Ολλανδίας, ιδρύθηκε το 2014 από την Atterbury Property South Africa, η οποία έχει 30ετή πείρα στην κατασκευή και διαχείριση λιανικών και εμπορικών αναπτύξεων.

Η Atterbury Europe στελεχώνεται από μια εξαιρετικά έμπειρη ομάδα, με στόχο την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για επέκταση της εταιρείας στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας μέσα στην τελευταία δεκαετία την ανάπτυξη εμπορικών κέντρων και γραφειακών συγκροτημάτων σε Κύπρο, Σερβία και Ρουμανία.

Η Atterbury Europe, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Atterbury Cyprus Limited, πραγματοποίησε το πρώτο της μεγάλο επενδυτικό εγχείρημα το 2015, με την εξαγορά του The Mall of Cyprus (MC) Plc (το "Mall of Cyprus") και του The Mall of Engomi (ME) Plc (το "Mall of Engomi") , το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της σχέσης της εταιρείας με το κυπριακό κοινό. Μετά από αυτές τις εξαγορές, τόσο το Mall of Cyprus όσο και το Mall of Engomi αναδιαμορφώθηκαν και επεκτάθηκαν, προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού.

Η Pareto

Η Pareto είναι μια μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία, πέραν της επένδυσής της στην Atterbury Europe, αναπτύσσει, κατέχει, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται υπερπεριφερειακά, περιφερειακά εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα μικτής ανάπτυξης στη Νότια Αφρική. Η Pareto ανήκει στο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Αφρικής και διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ μεικτά.

Σε όλο το ενεργητικό που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της, η Pareto προσπαθεί να παρέχει το καλύτερο περιβάλλον για αγορές, ψυχαγωγία, διασκέδαση και διαβίωση, μέσω βιώσιμων αναπτύξεων και συναφών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα είναι ένας πλήρως ενταγμένος και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αφοσιωμένος στην ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται.