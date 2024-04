Τέσσερα βραβεία για την Eurobank Κύπρου στα Euromoney Private Banking Awards 2024

Η Eurobank Kύπρου αναδείχθηκε Best International Private Bank in Cyprus, Best for Digital Solutions in Cyprus, Best for Sustainability in Cyprus και Best of High-Net-Worth Clients in Cyprus

Τέσσερα συνολικά βραβεία που αντανακλούν τη συνεχή εξέλιξη, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και την αριστεία, απέσπασε η Eurobank Κύπρου από το διεθνούς κύρους περιοδικό Euromoney για το 2024. Η Eurobank Κύπρου βραβεύθηκε για 8η φορά από το οικονομικό περιοδικό Euromoney ως η Καλύτερη Τράπεζα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα του Private Banking. Πιο συγκεκριμένα, για το 2024 η Τράπεζα απέσπασε τέσσερα διαφορετικά βραβεία από το διεθνούς φήμης περιοδικό: Best International Private Bank in Cyprus, Best for Digital Solutions in Cyprus, Best for Sustainability in Cyprus και Best for High Net-Worth Clients in Cyprus. Οι νέες διακρίσεις αποτελούν τιμή και επιβράβευση για την αφοσίωση της Eurobank Κύπρου στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την έμφαση που δίνει στην καινοτομία, τη συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πελάτη μέσω προηγμένων τεχνολογικών λύσεων και για τη στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σε δήλωσή του, ο General Manager, Wealth Management & Global Markets της Eurobank Κύπρου κ. Αντώνης Αντωνίου ανέφερε: «Η βράβευση της Eurobank Κύπρου ως η Καλύτερη Διεθνής Τράπεζα Private Banking στην Κύπρο καθώς και τα βραβεία στις άλλες τρεις κατηγορίες αποτελούν τιμή και ταυτόχρονα δικαίωση των προσπαθειών μας για συνεχή εξέλιξη και τραπεζική αριστεία. Αντικατοπτρίζουν παράλληλα την ικανότητα της Τράπεζας να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, διατηρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στους τομείς που δραστηριοποιείται, ενώ επιβραβεύουν τη σημαντική επένδυση που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας. Τα βραβεία αυτά μάς επιφορτίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα του Private Banking και του Wealth Management». Ειδικότερα, οι βραβεύσεις της Eurobank Κύπρου αφορούν: “Best International Private Bank in Cyprus”: Η Eurobank Κύπρου κατατάσσεται ως η Καλύτερη Διεθνής Τράπεζα στην Κύπρο στο Private Banking για το 2024. Η Τράπεζα ξεχωρίζει και διακρίνεται για τις διεθνούς εμβέλειας Private Banking υπηρεσίες που προσφέρει, το εύρος και την ποιότητά τους, στοιχεία που είναι, σύμφωνα με το Euromoney, ιδιαίτερα εμφανή στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαχείρισης κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, η νέα ψηφιακή της πλατφόρμα που εισήχθη πέρυσι ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. “Best for Digital Solutions in Cyprus”: Οι συνεχείς βελτιώσεις και οι επενδύσεις στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ανέδειξαν τη Eurobank Κύπρου ως την Καλύτερη Τράπεζα στις ψηφιακές υπηρεσίες στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Euromoney, η εισαγωγή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας μέσω του συστήματος Temenos συνέβαλε μεταξύ άλλων στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στη βελτίωση του πλαισίου συμμόρφωσης, στην καλύτερη επεξεργασία/αναφορά δεδομένων, στη διαχείριση κινδύνων κ.α. Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα οι πελάτες του Private Banking μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια νέα πύλη διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Wealth Management) και να αξιοποιούν περισσότερες λειτουργίες και εργαλεία για διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. “Best for Sustainability in Cyprus”: Η Eurobank Κύπρου επιβραβεύθηκε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε τα τελευταία χρόνια για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το Euromoney εστιάζει μεταξύ άλλων στην έμπρακτη στήριξη που παρέχει η Eurobank Κύπρου στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Cyprus Seeds καθώς και στη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, στη μείωση της χρήσης χαρτιού (paperless), στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τέλος, στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και βιώσιμες επενδύσεις. “Best of High Net – Worth Clients in Cyprus”: Η κατάταξη ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο για πελάτες υψηλής περιουσιακής στάθμης» οφείλεται στην ποιότητα και το εύρος των επενδυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα σε πελάτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των €5 εκατ. Η Eurobank Κύπρου διακρίνεται επίσης για το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της και τη βαθιά γνώση στο Wealth Management. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία Euromoney Awards αποτελούν σημείο αναφοράς για τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.